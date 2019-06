Chrystele Lerisse, A-propos & Exposition Lewitt-Lerisse

Dialogues des ombres

A la jonc­tion de l’Art Mini­mal et l’Anti-Form, Chrys­tèle Lerisse crée des images étranges là où le réel reste néan­moins la matière même et le voca­bu­laire de l’artiste. Elle les uti­lise sous diverses construc­tions. Son tra­vail se carac­té­rise aussi par l’installation dans l’espace de pièces dont les formes et les qua­li­tés maté­rielles sont appa­ren­tées à celles de sécré­tions orga­niques évo­quant un esprit qui conver­tit le réel dans un ensemble de pro­po­si­tions d’éléments épars dis­joints.

L’exposition Lewitt & Lerisse — qui pré­sente côte à côte des des­sins du peintre et des pho­to­gra­phies de l’artiste - crée une étrange sym­biose entre ce qui semble immuable et ce qui ne fait que pas­ser. La civi­li­sa­tion occi­den­tale est donc embras­sée selon deux visions de l’histoire de l’art et l’histoire tout court.

Les deux artistes rendent visible ce qui existe de moins acces­sible et échappe au regard. Cette confron­ta­tion est créée par la belle orga­ni­sa­tion spa­tiale du mon­tage. Des courbes res­semblent à un bateau ivre ou à la jungle des pos­sibles. Res­tent de purs sillages en lieu et place de la réa­lité du monde comme de l’art.

Preuve que ce der­nier n’est pas que le résul­tat d’actes de des­truc­tion. L’élimination de la lumière toni­truante de Lerisse, la ten­ta­tive de délo­ger les entrailles enfouies dans le quo­ti­dien de Lewitt refusent l’effet de miroir.

Igno­rant l’usure du temps par leurs oeuvres, les deux créa­teurs se le réap­pro­prient avec fré­né­sie ou len­teur et en éli­mant le brillant et de l’artifice là où lumière et obs­cu­rité finissent par s’entendre.

jean-paul gavard-perret

Chrys­tèle Lerisse,

– A pro­pos, Artzo Edi­tions, Saint Gilles Les forêts, 2019, 96 p.,

– Expo­si­tion Lewitt-Lerisse, Trei­gnac Pro­jet, Trei­gnac, du 13 juillet au 15 septembre.