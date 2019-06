Robert Nottenboom, Voyage en Aplostan

Contre-fable

Robert Not­ten­boom né d’un père alle­mand et d’une mère néer­lan­daise est un homme à fable ou contre-fable. Après une enfance dif­fi­cile et soli­taire, à l’âge de 21 ans il opte pour la natio­na­lité fran­çaise et fait de belles études. Cadre dans des socié­tés mul­ti­na­tio­nales, il a tou­jours écrit mais ne publia rien du temps où il por­tait cos­tume trois pièces et cra­vate.

C’est après l’épreuve dou­lou­reuse de la mala­die et sep­tua­gé­naire en herbe qu’il publie ses poèmes Du silence à l’éveil et Il n’y a pas d’hiver.

Preuve que le fil des sai­sons n’a pas de prise sur lui, même s’il est ” né de l’hiver / Au bleu d’aubes gla­ciales /Aux aurores de feu.” Mais il lui fal­lut du temps pour renaître à l’ombre des che­mi­siers en fleurs. Ayant chassé une grande par­tie de ses ombres dans ses poèmes, il renaît et s’ose jusque dans la farce poli­tique dans une période où l’avenir se couvre. Et ce ne sont pas les per­son­nages de son livre qui l’éclairent for­cé­ment.

Aux fan­tômes du passé font place les robots de l’avenir. Mais plu­tôt que de se taire face à ce qui nous pétri­fie, l’auteur pousse le bou­chon plus loin pour évo­quer le meilleur du pire — ou l’inverse — là où les hommes d’influence et d’Etat sont en train de creu­ser nos cime­tières sous la lune.

La marche de ces pré­si­dents n’est pas de celles qui récon­ci­lient avec la poli­tique. Mais Note­boom s’amuse en nous diver­tis­sant de ce qui nous hérisse. Sommes-nous si intoxi­qués pour que cela nous fasse rire ? Sans doute un peu. Mais c’est sur­tout parce que l’auteur devient l’ânier qui fait avan­cer des tur­pi­tudes dont la science est moins fic­tion que nous pour­rions le pen­ser.

Dès le pre­mier matin du monde, il y a eu beau­coup de fêlures. Mais le temps n’a rien arrangé. Au contraire.

Le bor­del orga­nisé pour et par les pro­fi­teurs suit son cours en glis­sant vers le tronc de nos heures. Elles sont comp­tées dans ce conte post-moderne où le soyeux et l’artificiel fini­ront par nous étouffer.

jean-paul gavard-perret

Robert Not­ten­boom, Voyage en Aplos­tan, Z4 Edi­tions, Les Nans, 2019, 168 p. — 16,00 €.