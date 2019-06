René Frégni, Derniers arrêts avant l’automne

René Fre­gni et la conscience du monde

Ecri­vain des vies déclas­sées ou per­dues, tou­jours adepte d’un cer­tain mys­tère qui le fit relé­guer long­temps du côté de la lit­té­ra­ture popu­laire et poli­cière, René Fre­gni n’en néglige pas l’intérêt que son écri­ture peut en tirer. Sor­tant de ses para­digmes pre­miers, l’auteur choi­sit comme nar­ra­teur un homme qui vit à des­sein de petits bou­lots. Ce héros trouve dans cette exis­tence le temps d’écrire sans souci d’une éco­no­mie de le ren­ta­bi­lité.

Plu­tôt que de se plon­ger dans une struc­ture sociale et d’y par­ti­ci­per, et grâce à un ami, le per­son­nage s’enferme volon­tai­re­ment en deve­nant gar­dien d’un monas­tère inha­bité, niché dans les collines.

Afin de “dia­lo­guer”, un chat nommé Solex fait l’affaire. Tout semble bien se pas­ser jusqu’à ce que le nar­ra­teur lors d’un jar­di­nage de rou­tine déterre une jambe humaine dont l’état prouve que son enfouis­se­ment est des plus récents. Mais quand le nar­ra­teur accom­pagne les gen­darmes sur le lieu de sa décou­verte, la jambe a dis­paru.

Bien sûr, des sté­réo­types poussent à pré­sen­ter comme cri­mi­nels poten­tiels les “mal vus” d’une alté­rité “clas­si­que­ment” soupçonnable.

Néan­moins, l’enquête en ses pro­grès passe par des che­mins de tra­verse. Et les véri­tés le sont autant. L’occasion est belle pour Fré­gni d’évoquer un monde natu­rel sau­vage d’une Pro­vence cos­mique qu’ignorent les tou­ristes. Dans une libre modé­li­sa­tion a priori mor­bide sur­gissent le mys­tère et la sen­sua­lité d’un pays qu’à la fois l’intrigue et sur­tout l’écriture animent.

Rien d’inerte : tout est actif et pos­sède une capa­cité d’action jusqu’au dénoue­ment final au sein de l’énergie de la nature, qu’elle soit bien­veillante ou non.

jean-paul gavard-perret

René Fré­gni, Der­niers arrêts avant l’automne, Gal­li­mard, coll. Blanche, Paris, 2019.