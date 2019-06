Anna de Noailles, Coffret

Une femme libre

Grâce à ce pré­cieux cof­fret de quatre livrets, Marie-Laure Dagoit illustre le rôle qu’a joué Anna de Noailles dans le sur­réa­lisme et plus géné­ra­le­ment au sein des mou­ve­ments de l’avant-garde. Celle qui offrit aux artistes un espace et des fonds sans souci de la moindre spé­cu­la­tion ou retour sur inves­tis­se­ment ouvrit l’art et la lit­té­ra­ture de son temps — de l’architecture à la pein­ture, de la sculp­ture à la poé­sie.

Les quatre livrets offrent divers aspects d’une femme moins désin­volte qu’il n’y parut. L’intelligence du cœur, la beauté du corps, l’impertinence de l’esprit et du goût firent d’elle une femme libre dont les choix demeu­re­raient d’autant plus forts qu’elle savait les argumenter.

Se ser­vant de sa richesse sans la moindre vanité, elle repéra les créa­teurs qui par­fois et bien plus qu’elle se fen­dirent “en remugles de mon­da­ni­tés”. On se sou­vient de Bre­ton et ses amis accom­pa­gnant la Com­tesse dans sa ber­line de luxe. Elle fut sou­vent plus vivante et plus libre qu’eux. Cer­tains de ses choix annon­cèrent les mou­ve­ments à venir — Situa­tion­nisme com­pris.

Et, à son échelle, elle fit de sa villa du sud une sorte de petit Ver­sailles. Aux étouf­fe­ments des écoles et des car­cans, elle opposa sa volonté de cher­cher les divers “Vases Com­mu­ni­cants” que toute avan­cée peut pro­duire. D’où la qua­lité de son tra­vail sou­vent sourd et discret.

Sans elle, l’art de la pre­mière par­tie du XXème siècle n’aurait pas été ce qu’il fut. Ni ce qu’il reste.

jean-paul gavard-perret

Anna de Noailles, Cof­fret, Les édi­tions der­rière le salle de bains, Rouen, 2019 — 20,00 €.