Paul Valéry, Août 1933 — Cahier inédit

Trai­te­ments de précision

La décou­verte d’un manus­crit de Valéry est en soi un évé­ne­ment. Plus le temps passe et plus l’auteur trouve sa juste place. Un temps boudé par la cri­tique et une époque à la tête mar­xiste, l’auteur a résisté aux ostra­cismes de l’instant. Il révèle désor­mais toute sa force. Entre autres par la série des Cahiers. Ils s’étayent d’un nou­velle opus. Nicole Celeyrette-Pietri et Miche­line Hon­te­bey­rie, ont bien fait les choses. Mais qui donc sinon elles pour pré­sen­ter et anno­ter le cahier d’une époque clé : 1933 ?

Valéry notes les échos d’un monde qui voit l’éclosion d’un des monstres de l’histoire. Mais en dehors de l’histoire immé­diate se retrouvent ici les thé­ma­tiques chères à l’auteur. Par exemple, les temps réglés de la danse rentrent en réso­nance comme la conscience et l’intelligence avec la phi­lo­so­phie. Ceux qui en ont la charge ne purent à ce titre prendre l’auteur au sérieux…

Ils eurent bien tort et ceux d’aujourd’hui encore pour­raient s’y res­sour­cer. Ce qu’il écrit frac­ta­le­ment sur l’insulte et l’injure, sa manière de “sou­rire au fina­lisme” ou de remo­de­ler les degrés d’existence (avec schéma au besoin) forment un exer­cice par­fait d’écriture et de luci­dité. Valéry est donc un de ses écri­vains qui s’apprécient avec l’âge.

Comme Mon­taigne, il n’est pas fait pour la jeu­nesse et ses enthou­siasmes à l’emporte-pièce. Il pos­sède la pon­dé­ra­tion déli­cieuse dont l’en-même temps macro­nien est une pâle copie. D’autant qu’un tel écri­vain reste trop sub­til pour ser­vir de mots d’auteur aux poli­tiques et leurs scripteurs.

Ici et plu­tôt que de lais­ser le corps au légiste ou de ne jouer que les rhé­teurs de l’âme, Mon­sieur Teste s’intéresse à la méca­nique mus­cu­laire cor­pus­cu­laire et ses débor­de­ments. Ils font de “l’artiste poète” celui qui se met à bri­ser les réflexes acquis du logos pour pres­ser au plus près le corps et ses mys­tère. Et ce, non sans ironie.

jean-paul gavard-perret

Paul Valéry, Août 1933 — Cahier inédit, édi­tion par Nicole Celmeyrette-Pietri et Miche­line Hon­te­bey­rie, Gal­li­mard, Paris, 2019, 118 p. — 17,00 €.