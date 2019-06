Valéry Molet, Aucune ancre au fond de l’abîme & Au fond de la rade

L’incer­ti­tude enchanteresse

Valéry Molet vou­drait sou­vent culti­ver une cer­taine ala­crité et la légè­reté de l’être. Mais cha­cun sait que le besoin d’écrire tra­duit un pen­chant contraire — sauf ceux qui conçoivent la lit­té­ra­ture comme une com­mo­dité de la conver­sa­tion. L’auteur d’ Aucune ancre au fond de l’abîme connaît la force de la lettre afin que le “par­lêtre” dont parle Lacan puisse y gref­fer le pas­sage de ses désirs et de ses angoisses.

Chaque texte, de la fic­tion à la poé­sie, reste donc pour Molet un état du langage.

Il fait ce que la vie ne “dit” pas car elle s’alimente sans arrêt du temps qui passe. Molet en sort non des méta­phores ou des jeux de mots laids mais des vues qui ne sont pas de pur esprit. “Le fable s’efface sur les ser­viettes / Nou­veaux éten­dards des fesses / Qui reven­diquent de n’être plus blanches” et ce pari vaut lar­ge­ment plus qu’une de ces messes dont Henri IV eut le secret.

Le poète sait repé­rer des for­mules justes : “Les femmes disent ça roule à tout pro­pos / Alors que les rocs coulent”. Et c’est bien ce qui donne à la fémi­nité sa supé­rio­rité sur la condi­tion phal­lique. Mais “au fond de la rade” comme à celui de l’abîme il n’existe pas plus de place à l’éternité qu’à la réussite.

Pour tout via­tique l’incertitude res­tera au mieux la seule enchan­te­resse. Ce n’est pas beau­coup diront cer­tains mais, à lire des pas­sages de ces deux livres, nous nous disons que nous pour­rions par­fois nous conten­ter de moins. Que nous vivions (comme un de ses héros) ou non dans un sous-marin, il arrive que des matins dans la baie de Douar­ne­nez ont des saveurs vitales.

Du moins pour qui sait encore nager.

jean-paul gavard-perret

Valéry Molet,

– Aucune ancre au fond de l’abîme, La P’tite Hélène Edi­tions, 2019, 70 p. — 14, 00 €,

– Au fond de la rade, Edi­tions Nou­velle Marge, Lyon, 2019, 96 p. — 13,00 €.