Cookie Mueller, Comme une version arty de la réunion de couture

Manuel de survie

Dans un ensemble de courts textes, l’auteure crée un manuel (sty­lis­tique) de sur­vie. Celle qui a pra­ti­qué divers bou­lots (per­for­meuse, actrice et égé­rie, femme de ménage, cri­tique d’art, modèle de Nan Gol­din, phy­to­thé­ra­piste entre autres), qui a écrit son pre­mier roman à 12 ans, a atterri un temps en hôpi­tal psy­chia­trique avant de brû­ler sa vie.

Ecrits sous le prisme de ses mille exis­tences, avant du mou­rir du SIDA en 1989, ses textes sont directs et mar­qués par la ban­nière du risque. Dont celui de tout ren­ver­ser comme elle le fait ici. Elle s’interdit toute dis­tance et fonce plein pot dans une sorte de satu­ra­tion dans de petits textes sans gui­mauve et jus de carotte ou top cakes au gla­çage multicolore.

En liberté, sans pos­ture dans sa propre mise en scène, ce vaga­bon­dage exis­ten­tiel montre com­ment la vie se brûle par les deux bouts. Celle qui a fui Bal­ti­more pré­sente une série de voyages sans jamais s’arrêter. Elle est un peu par­tout dans le monde de Ber­lin à l’Italie, de la Nou­velle Orléans à la Jamaïque.

Cookie Muel­ler est tou­jours prête à tout recom­men­cer, sans se for­cer. C’est là son style de vie comme d’écriture en phrases sèches et courtes sans jamais bar­gui­gner. Aucune leçon n’est don­née. Aucune pos­ture contre-culture. Juste la vie comme elle vient. Sans moyen finan­cier ni rela­tions, l’auteure s’est tou­jours aven­tu­rée en se jetant dans le vide mais sans rien de plombant.

En avance sur son temps, en empa­thie avec les autres, l’auteure séduit par sa sin­gu­la­rité atta­chante là où, para­doxa­le­ment, elle se détache de tout ce qui retient le com­mun des mortels.

jean-paul gavard-perret

Cookie Muel­ler, Comme une ver­sion arty de la réunion de cou­ture, tra­duc­tion de Roma­ric Vinet-Kammerer, Pré­face de John Waters, édi­tions Fini­tudes, 2019, 208 p. — 17,50 €.