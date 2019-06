Un ennemi du peuple (Henrik Ibsen /Jean-François Sivadier)

De l’éthique de la réputation

Une réunion plus ou moins impro­vi­sée, dont les invi­tés semblent cou­tu­miers, se pré­pare chez le doc­teur Sto­ck­mann. Le cercle de ses amis, sa femme, sa fille l’entourent cha­leu­reu­se­ment. On s’accommode visi­ble­ment sans peine des frasques du méde­cin, per­son­nage haut en cou­leur, homme pro­vi­den­tiel qui a eu l’idée d’installer les éta­blis­se­ments ther­maux deve­nus prin­ci­pale res­source de la muni­ci­pa­lité. Arrive le pré­fet, son frère, admi­nis­tra­teur de l’établissement de soins, de toute évi­dence moins sen­sible à l’originalité du pra­ti­cien. Les deux frères, le pré­fet et le doc­teur, repré­sentent deux types sociaux : le garant de l’ordre et le savant intui­tif, res­pec­ti­ve­ment paran­gon de l’éthique de la res­pon­sa­bi­lité et de l’éthique de convic­tion.

C’est bien une pièce sur l’éthique, propre à sol­li­ci­ter nos consciences. Le méde­cin, guidé par son flair, a fait ana­ly­ser l’eau des thermes. Il reçoit les résul­tats lors de cette réunion, découvre qu’elle est infec­tée, qu’elle peut pro­vo­quer de graves conta­mi­na­tions. Son mou­ve­ment spon­tané est de dire ouver­te­ment ce qu’il en est. En toute confiance. Seule­ment voilà, une fois par­ta­gée, la nou­velle enflamme les esprits et devient objet de contro­verse, grave pomme de dis­corde. Dès lors, la ques­tion devient de savoir si on révèle la vérité, au risque de renon­cer à la pros­pé­rité, ou bien si on défend la répu­ta­tion de la ville, fût-ce au prix d’une fal­si­fi­ca­tion dont les consé­quences pour­raient être dramatiques.

La pièce d’Ibsen est forte, s’impose d’elle-même et prête à débat. Ce dont Fran­çois Siva­dier s’empare avec brio en atti­sant le pro­pos par un décor baroque (d’une trans­pa­rence mena­çante, il convoque des meubles pré­caires et des jeux d’eaux), par un cas­ting serré d’actrices et d’acteurs brillants, qui en jouant inten­sé­ment ensemble mettent en avant et en lumière la per­son­na­lité du méde­cin.

Dès lors, la com­plexité des déli­bé­ra­tions est occul­tée, le jeu de Nico­las Bou­chaud est magni­fié : quand il se lâche, au lieu de don­ner la parole au public - comme cela a déjà été fait, puisque l’auteur indique que de nom­breuses voix s’élèvent dans la salle - il pro­cède à une mise en abyme du dilemme qui tiraille son per­son­nage en s’engageant dans une tirade qui fus­tige l’art dramatique.

Une pres­ta­tion éche­ve­lée et effi­cace, pour clore un spec­tacle réussi, qui traite un sujet grave sans être pesant, qui par­vient à faire rire sans occul­ter les enjeux de la pièce.

Une repré­sen­ta­tion réjouis­sante et nour­rie, édi­fiante et vivifiante.

