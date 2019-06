Jean-Luc & Pierre Dardenne, Le jeune Ahmed

L’obs­tiné

Un jeune ado­les­cent de 13 ans vit dans une famille “nor­male”. Il tra­vaille bien à l’école mais le spec­ta­teur ren­contre le héros lorsqu’il est déjà radi­ca­lisé et sou­mis à son imam. Entêté, le pre­mier devient le noyau d’un film tendu. La mise en scène tient le film hors de la ques­tion de savoir com­ment se crée la radi­ca­li­sa­tion.

A l’inverse, il explore la dépos­ses­sion et com­ment se débar­ras­ser d’une emprise douteuse.

Les Dar­denne filme à nou­veau un iti­né­raire moral (sans juge­ment) ou plu­tôt une épreuve du regard : pas celui/celle du héros mais des réa­li­sa­teurs eux-mêmes par la gym­nas­tique visuelle qu’ils inventent. Le spec­ta­teur ne peut pas quit­ter l’entêté, tou­jours à l’image. La vio­lence est le plus sou­vent impli­cite qu’explicite.

Et le film est d’une grande jus­tesse : nous sommes dans les pas du jeune gar­çon jusqu’à la fin en forme de suspension.

Tout ici reste âpre et nous met à l’intérieur de nos propres han­tises d’occidentaux face à un enfant qui pour­rait être le nôtre et qui com­met des actes “scan­da­leux”. Mais la tech­nique du film est faite pour que le per­son­nage échappe à ses créa­teurs sans que l’on sache si l’on va aller du côté de la vie ou de la mort.

La ten­sion est constante. Elle crée une émo­tion de cinéma pur.

jean-paul gavard-perret

Le jeune Ahmed

De : Luc Dar­denne, Jean-Pierre Dar­denne

Avec : Idir Ben Addi, Oli­vier Bon­naud, Myriem Akhed­diou

Genre : drame

Date de sor­tie : 22 mai 2019

Durée : 1H24mn

Synop­sis

En Bel­gique, aujourd’hui, le des­tin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.