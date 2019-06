Anna Ekberg, Amour entre adultes

Un tri­angle amou­reux peu banal

À par­tir d’un meurtre dont on connait le cou­pable, dont on connait la vic­time et les mobiles, Anna Ekberg conçoit une his­toire dia­bo­lique avec le célèbre tri­angle amou­reux. Elle exploite toutes les pos­si­bi­li­tés roma­nesques autour de ques­tion essen­tielle dans le roman cri­mi­nel inversé : le cou­pable pourra-t-il échap­per à la jus­tice ? Et là, la roman­cière fait plus fort, annon­çant d’emblée que la police n’a jamais rien pu prou­ver. Elle livre alors un récit d’une grande pro­fon­deur psy­cho­lo­gique alliée à un art démo­niaque pour les retour­ne­ments de situa­tions.

Elle explore de mul­tiples pistes, déve­loppe nombre d’intrigues secon­daires, déter­mine des situa­tions actuelles au regard du passé, de l’enfance, de la repro­duc­tion sociale.

Dans l’obscurité, sous la pluie, Fran­çois attend au volant de sa camion­nette. Il aper­çoit, dans son rétro­vi­seur, une sil­houette fémi­nine qui court. Il sait que c’est Leo­nora, son épouse depuis 25 ans. Il ne veut pas qu’elle détruise sa vie. Quand elle dépasse le véhi­cule, il démarre, accé­lère et la heurte. Elle n’est pas morte. Il recule et le poids de la voi­ture fait son œuvre.

Hol­ger, un poli­cier à la retraite, raconte à Jose­fine sa fille, qu’il a trouvé cette pauvre femme la tête à moi­tié écra­sée, presque mécon­nais­sable. C’est une affaire non réso­lue qui l’obsède. Il n’a rien pu prou­ver. Sa fille, qui jusqu’alors res­tait indif­fé­rente à son métier, se pas­sionne pour cette affaire et le presse de la lui expo­ser. Il raconte alors que tout avait com­mencé, trois jours avant le meurtre, par un SMS. En pleine nuit, le télé­phone de Chris­tian bipe, ce qui réveille Leo­nora. Deux ou trois son­ne­ries plus tard, elle veut savoir qui est l’auteur de ces SMS et la rai­son. Chris­tian n’est pas convain­cant dans ses réponses. Elle com­prend qu’il ment. Vou­lant prendre l’appareil, son mari le fra­casse contre le mur. Il s’agissait de SMS éma­nant de Zenia, l’architecte avec qui il tra­vaille à la construc­tion d’un bâti­ment inno­vant. Ils sont amants et elle le presse de choi­sir. Chris­tian, à cause de Johan, leur fils pour qui ils ont tant souf­fert, trem­blé, alors qu’il était leu­cé­mique, ne sait pas choi­sir.

La situa­tion va vite dégé­né­rer, mais les cir­cons­tances sont par­fois facétieuses…

Avec deux par­cours qui s’entrecroisent, celui de Leo­nora, Zenia et Chris­tian qui vivent une vie pleine d’interrogations, et celui d’Holger qui raconte ce qu’il a vu, ce qu’il a su, ce qu’il a sup­posé et ima­giné, Anna Ekberg pro­pose une his­toire riche en sus­pense, ten­sion et péri­pé­ties retorses. De plus, elle détaille nombre de faits sur la vie au Dane­mark. Elle fait allu­sion au fisc dont les inter­ven­tions semblent nom­breuses et appro­fon­dies.

Avec Leo­nora, qui pos­sède l’oreille abso­lue, elle aborde des thèmes musi­caux. Avec Zenia et Chris­tian, ce sont les construc­tions, et celle d’un bâti­ment écologique.

L’auteure fait montre, avec son archi­tecte, d’une sexua­lité libre, débri­dée. C’est elle qui ini­tie son amant à des plai­sirs nou­veaux dont il igno­rait l’existence. Elle dépeint avec talent les dif­fé­rentes facettes de l’amour, l’évolution des indi­vi­dus, l’évolution de leurs sen­ti­ments amou­reux quand, par exemple, l’un d’eux se rend compte qu’il est devenu indif­fé­rent à l’autre.

Si avec La Femme secrète (cherche-midi – 2017), Anna Ekberg avait séduit, avec ce nou­veau roman elle enchante en offrant un grand moment de lecture.

serge per­raud

Anna Ekberg, Amour entre adultes (Koer­li­ghed for voksne), tra­duit du danois par Laila Flink Thul­le­sen & Chris­tine Ber­lioz, cherche midi, coll. “Thril­lers”, mai 2019, 448 p. – 22,00 €.