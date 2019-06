Jean-Henri Fabre, Nouveaux portraits d’insectes

Amantes reli­gieuses ou non

Jean-Henri Fabre, tel un nou­veau Cuvier et un natu­ra­liste hors pair, pour­suit ici son bes­tiaire accom­pa­gné de des­sins de Pierre Zan­zuc­chi. Nous entrons dans un monde qu’hélas les pes­ti­cides tendent à faire dis­pa­raître. Les obser­va­tions poé­tiques (mais tout autant scien­ti­fiques) de l’auteur nous per­mettent de suivre l’Ergate, le Sca­ra­bée sacré ou encore l’Osmie per­verse : “si pla­cide au début”.

Mais, “se sen­tant les ovaires épui­sés, elle effrac­tionne les cel­lules de ses voi­sines, en dis­perse le miel pou­dreux, elle en éventre l’oeuf, elle le mange”. Grillons et mantes ne valent pas for­cé­ment mieux mais nous vaga­bon­dons en pas­sant par celle qui “gri­gnote un cuis­sot de son époux inva­lide”, manière de mettre un terme aux scènes de ménage…

Le livre dans ses mul­tiples plis­se­ments et déploie­ments est allègre. Sans le vou­loir, il nous trans­forme en savants séduits par de telles connais­sances et la manière dont elles sont écrites. Rien ne nous est épar­gné du spec­tacle de la nature : ses éblouis­se­ments mais aussi ses char­niers nous fas­cinent là où, dans le labo­ra­toire de la taupe com­mune, les “sylphes, à larges et sombres élytres de deuil, fuient éper­dus”.

Nous deve­nons par­tie pre­nante d’un tel monde qui grouille sous nos pieds — lorsque nous avons la chance de vivre à la cam­pagne — ou dans notre tête.

Existe là un ravis­se­ment même dans l’horreur de pompes sou­vent funèbres. Et il n’est pas seule­ment du côté de Sodome que des opu­lentes familles de puce­rons cultivent sous notre nez ou presque de bien étranges secrets. Régal d’observations, de sciences vivantes et de poé­sie, le livre rap­pelle par la bande la néces­sité de pré­ser­ver un monde poly­morphe si fra­gi­lisé.

Il est aussi un appel à visi­ter “L’Harmas” mai­son et obser­va­toire à ciel ouvert pro­pice à la décou­verte comme à l’imaginaire. Celui de l’auteur fait de ce joyaux lit­té­raire un texte premier.

jean-paul gavard-perret

Jean-Henri Fabre, Nou­veaux por­traits d’insectes, Le Cas­tor Astral, Le Pré Saint Ger­vais, 2019, 168 p. — 14,00 €.