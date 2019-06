Justine Triet, Sybil

Hantise et possession

Virgi­nie Efira tient par sa seule pré­sence un film sur le cinéma pour le moins inté­res­sant voire bien plus, par ses effets de miroir et de laby­rinthe aux divers fils nar­ra­tifs. L’écriture d’un livre en est le prin­ci­pal. Mais s’y greffent diverses “his­to­riettes” et flash-backs. Ils éclairent un por­trait de femme qui navigue entre plu­sieurs réa­li­tés exis­ten­tielles.

La psy qui veut deve­nir écri­vain, la femme qui fait retour sur son passé, la pré­sence d’une tierce figure fémi­nine qui just­fie à elle seule l’histoire du roman qui s’écrit se tiennent et s’entretiennent entre comé­die et tra­gé­die dans cette fic­tion à ambi­tion certaine.

La réa­li­sa­trice ne cherche pas à en har­mo­ni­ser les divers élé­ments et ingré­dients. Et c’est réussi. Entre construc­tion, décons­truc­tion et en droite file de Vic­to­ria son pré­cé­dent film (mais celui-ci lui est bien supé­rieur), Jus­tine Triet fait preuve d’intelligence et d’émotions. Les imbri­ca­tions fonc­tionnent dans un dés­équi­libre qui ne ver­rouille rien.

Impré­gnée de han­tise et de pos­ses­sion, Vir­gine Efira irra­die le film de sa pré­sence — se sent com­bien la réa­li­sa­trice est fas­ci­née par son actrice. Celle-ci crée la puis­sance du film et l’interrogation posée par un per­son­nage qui navigue entre femme (par­fois presque enfant — mais pas tou­jours) et mère.

Le film ne se posi­tionne pas au milieu de ces pos­tures. C’est ce qui tient son souffle roma­nesque. Certes, par­fois cer­taines scènes sont super­flues et d’autres méri­te­raient de plus amples déve­lop­pe­ments. Mais l’ensemble est captivant.

jean-paul gavard-perret

Sybil

De : Jus­tine Triet

Avec : Vir­gi­nie Efira, Adèle Exar­cho­pou­los, Gas­pard Ulliel

Genre : drame, thril­ler

Date de sor­tie : 24 mai 2019

Durée : 1H40mn

Synop­sis

Sibyl est une roman­cière recon­ver­tie en psy­cha­na­lyste. Rat­tra­pée par le désir d’écrire, elle décide de quit­ter la plu­part de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Mar­got, une jeune actrice en détresse, la sup­plie de la rece­voir. En plein tour­nage, elle est enceinte de l’acteur prin­ci­pal… qui est en couple avec la réa­li­sa­trice du film. Tan­dis qu’elle lui expose son dilemme pas­sion­nel, Sibyl, fas­ci­née, l’enregistre secrè­te­ment. La parole de sa patiente nour­rit son roman et la replonge dans le tour­billon de son passé. Quand Mar­got implore Sibyl de la rejoindre à Strom­boli pour la fin du tour­nage, tout s’accélère à une allure vertigineuse…