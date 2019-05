Régis Hautière, Régis Goddyn & Mohamed Aouamri, Zibeline — t.01 : “Sur l’autre rive”

Une petite héroïne attachante

Avec Tan­ni­cia, qui devient Zibe­line par tirage au sort, les scé­na­ristes conçoivent une petite héroïne pleine de fougue et de tonus. Bien qu’elle se retrouve per­due dans un monde inconnu, elle va savoir se faire aider et entraî­ner nombre de per­son­nages dans sa quête, les faire par­ti­ci­per à toutes les aven­tures que sa quête va engen­drer pour retrou­ver son vil­lage et sa famille.

Mais, si elle ren­contre des êtres bien­veillants à son égard, elle est confron­tée à des escrocs, des indi­vi­dus qui lui veulent du mal.

Tanni­cia est une petite fille de huit ans qui vit dans un vil­lage de cases. Mal­gré son jeune âge, elle a un carac­tère bien affirmé. Alors qu’elle accuse Badou, son grand frère, de tri­che­rie au jeu, sa mère excé­dée l’envoie cher­cher de l’eau, pen­sant que cela la cal­mera. Accom­pa­gné par Wawa, son jeune oryc­té­rope, elle se rend à la rivière où elle est enle­vée pour être sacri­fiée lors d’une céré­mo­nie de type vau­dou.

Quand le sor­cier veut lui pas­ser autour du cou un pen­den­tif qui émet des ondes lumi­neuses, elle se rebiffe, se dégage et court dans les marais. Elle sombre dans une fosse… C’est dans un lit, au cœur d’une habi­ta­tion en bois, qu’elle reprend conscience. Quand un huma­noïde à tête de lion ouvre la porte, elle détale, ter­ri­fiée et tombe dans la rivière. Repê­chée, elle n’en mène pas large car le lion est rejoint par un homme à tête de che­val, puis par une dame à la tête de cro­co­dile. Ils ne lui veulent pas de mal mais trouvent étrange cette petite créa­ture sans poils ni plumes sur le corps. Ils finissent par com­prendre qu’elle veut retrou­ver ses parents. Or, per­sonne ne sait d’où elle vient. Elle non plus d’ailleurs ! Ils pensent alors l’emmener à CMT Jupi­ter… une grande ville gou­ver­née par un roi-gorille…

Si cette his­toire s’adresse en pre­mier lieu aux jeunes, elle com­prend un second degré très humo­ris­tique et sati­rique. Les scé­na­ristes com­posent une société pleine de contra­dic­tions à l’image de la nôtre. Ils mettent en scène des experts tota­le­ment décon­nec­tés de la réa­lité et du ter­rain. Ils animent des inter­mé­diaires entre le pou­voir et le peuple, s’amusent avec des reli­gieux qui font sem­blant d’interpréter les signes royaux, qui décrètent ce qui est bon pour le peuple. Ils uti­lisent un lan­gage décla­ma­toire pour s’adresser à un grand singe qui ne com­prend rien à ce qu’on lui demande. Et, sous cou­vert d’humour, ils expli­citent les mani­pu­la­tions per­met­tant de pré­sen­ter comme un miracle la renais­sance d’un roi…

Les péri­pé­ties ne manquent pas et les rebon­dis­se­ments ne laissent guère de répit à l’héroïne et à ceux qui l’accompagnent, de gré ou par la force des cir­cons­tances. De vieux sup­plices sont remis au goût du jour pour les indi­vi­dus qui ne res­tent pas dans la ligne édic­tée par les religieux.

Le des­sin de Moha­med Aouamri est pré­cis, lumi­neux, d’une plai­sante tenue, en par­faite osmose avec le contenu du scé­na­rio. Il donne vie à une belle gale­rie de per­son­nages huma­noïdes, fai­sant trans­pa­raître sen­ti­ments et émo­tions de belle manière. Avec une mise en page dyna­mique, il livre de beaux décors, pri­vi­lé­giant cepen­dant les per­son­nages. Et, de la petite Zibe­line, il réa­lise une série de por­traits cra­quants.

L’album est com­plété par un cahier rédac­tion­nel et gra­phique por­tant pour titre Le jour­nal de mes aven­tures où l’enfant syn­thé­tise ce qui lui arrive avec, pour illus­tra­tions, des esquisses de Moha­med Aouamri.

Sur l’autre rive se révèle le pre­mier tome fort inté­res­sant d’une série qui devrait déve­lop­per de nou­velles et belles aven­tures de cette fillette attachante.

serge per­raud

Régis Hau­tière & Régis God­dyn (scé­na­rio), Moha­med Aouamri (des­sin), David Péri­mony (cou­leurs), Zibe­line — t.01 : Sur l’autre rive, Cas­ter­man, mai 2019, 64 p. – 15,00 €.