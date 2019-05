Denis de Rougemont, Faire des Européens — Essais sur l’Ecole et l’Université

L’Europe, une idée neuve

Les textes choi­sis pour ce livre de Denis de Rou­ge­mont répondent par­fai­te­ment aux exi­gences du moment. Pour l’Europe, les élec­tions ont sou­li­gné et dans la plu­part des pays un repli natio­na­liste. Denis de Rou­ge­mont le contre­dit. Sur­tout après la Seconde guerre mon­diale l’auteur témoigne d’un enga­ge­ment fédé­ra­liste tant sur le plan poli­tique que cultu­rel. Il sait par ailleurs qu’un tel espoir doit pas­ser par l’enseignement.

Il lui fut rap­pro­ché des juge­ments som­maires. Mais de telles cri­tiques tiennent à une pen­sée qui n’était pas for­cé­ment suf­fi­sam­ment de “gauche” à l’époque. L’auteur, proche du “per­son­na­lisme” de la revue Esprit, fut presque taxé à l’époque de révi­sion­nisme (sans qu’on sache lequel au fond).

Mais Denis de Rou­ge­mont a tou­jours pensé en dehors des cou­rants majeurs et des dogmes en prê­chant pour une inter­dis­ci­pli­na­rité qui reste en Europe — et en France en par­ti­cu­lier - reje­tée tant les gou­rous de chaque spé­cia­lité sont jaloux de leur ter­ri­toire et pré­bende. Le livre — en par­ti­cu­lier à tra­vers les articles “Les méfaits de l’Instruction” (1938), “For­mer des Euro­péens” (1956), “Infir­ma­tion n’est pas savoir” (1981) - demeure une réflexion majeure sur la pro­blé­ma­tique euro­péenne.

L’auteur rap­pelle qu’il s’agit d’ “une unité de culture consti­tuée par la confluence de plu­sieurs cou­rants civi­li­sa­teurs” et que la lit­té­ra­ture euro­péenne se consti­tue non par une “union” mais “une unité de base qui est notre passé, lequel condi­tionne et per­met notre ave­nir commun”.

C’est ce ave­nir com­mun que Denis de Rou­ge­mont appe­lait, sans édul­co­rer les nom­breuses embûches qui se dressent sur un tel chemin.

jean-paul gavard-perret

Denis de Rou­ge­mont, Faire des Euro­péens — Essais sur l’Ecole et l’Université, édi­tions La Bacon­nière, Genève, 2019, 272 p. — 20,00 € / 23,00 CHF.