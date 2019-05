William Klein, Celebration

L’épars et l’homogène

Né à New York en 1928, William Klein étu­die la pein­ture et tra­vaille briè­ve­ment à Paris comme assis­tant de Fer­nand Léger mais n’a jamais appris la pho­to­gra­phie. Son tra­vail de mode fit les beaux jours de Vogue et a été repro­duit dans plu­sieurs livres dont Life is Good et Good for You. A par­tir de 1980, il se tourne vers le cinéma et pro­duit des films mémo­rables dont The Grea­test sur Moha­med Ali. Il vite actuel­le­ment en France et ses pho­to­gra­phies sont pré­sentes dans les col­lec­tions des plus grands musées dont le Moma.

Pour ses 90 ans, William Klein a sélec­tionne ses œuvres qu’il consi­dère comme les meilleures. Cele­bra­tion pro­pose donc une visite de ses pho­to­gra­phies prises à New York, Rome, Mos­cou, Madrid et Paris, en noir et blanc ou en cou­leurs. Le livre com­prend éga­le­ment un texte de l’auteur dans lequel il réflé­chit sur l’art pho­to­gra­phique et explique ce qui l’a poussé à faire cette sélec­tion personnelle.

Cele­bra­tion montre pour­quoi l’œuvre de Klein est l’un des som­mets de la pho­to­gra­phie contem­po­raine. Elle reste volon­tai­re­ment bar­bare dans sa fausse tri­via­lité, dans son fal­la­cieux esthé­tisme. Seule la néces­sité com­mande. Celle de l’errance du corps et de la pho­to­gra­phie en-deçà du brou­haha d’un post­mo­der­nisme de façade. C’est pour­quoi et afin de bien voir ces pho­to­gra­phies il faut accep­ter le saut au-dessus du vide urbain caviardé de mou­ve­ments et de bruits impli­cites.

Il faut aussi admi­rer un espace à la fois infini et ténu. D’où la super­po­si­tion d’une conti­nuité et d’une simi­li­tude. Ou la sub­sti­tu­tion d’une simi­li­tude à une conti­nuité défaillante.

L’épars et l’homogène. Flux per­sis­tant, dis­per­sion insis­tante. A la mesure du corps, l’image n’a pas de fond.

La rup­ture se situe au sein de l’avalanche qu’elle produit.

jean-paul gavard-perret

William Klein, Cele­bra­tion, Texte de l’artiste, Edi­tions La Fabrica, Canada, 2017, 128 p. — 40, 00 €.