Gregorio Muro Harriet & Alex Macho, La Honte et l’Oubli – t.01 : “Le Désastre”

Une fresque his­to­rique spectaculaire

Ce récit s’inscrit pen­dant le conflit qui opposa l’Espagne, qui avait fait des Phi­lip­pines une de ses colo­nies, aux États-Unis avides d’imposer leur domi­na­tion dans l’océan Indien et Paci­fique. Ce conflit, qui prit sa source lors du refus par l’Espagne de vendre l’île de Cuba aux USA, se déroula d’avril à août 1898. Paral­lè­le­ment, les Espa­gnols doivent faire face à une insur­rec­tion des Phi­lip­pins qui réclament leur indé­pen­dance, aidés en sous-main par l’Angleterre, une fois encore la per­fide Albion.

Avec cette aven­ture his­to­rique en deux tomes, le scé­na­riste et le des­si­na­teur mettent en scène, à tra­vers les péri­pé­ties vécues par deux frères, les dif­fé­rentes étapes de la fin de la colo­ni­sa­tion de l’Espagne sur cette région et le début de l’impérialisme sur ce même pays des États-Unis.

En 1897, Félix et son père tra­vaillent dans les mines à Ortuella, en Espagne. Suite à un acci­dent, il faut ampu­ter la jambe du père. Pour faire vivre sa famille, pour apu­rer une dette, Félix n’a pas d’autre solu­tion que prendre la place du fils du can­ti­nier qui a été tiré au sort pour effec­tuer son ser­vice mili­taire dans les Phi­lip­pines. José, le frère de Félix est déjà là-bas depuis un an. Il a fort à faire avec sa hié­rar­chie.

Sur le bateau, Félix fait la connais­sance, dans des condi­tions maté­rielles dif­fi­ciles, de ceux avec qui il va par­ta­ger sa nou­velle vie. C’est à Port-Saïd, où ils font escale, qu’il retrouve le doc­teur Sal­gado, celui qui a soi­gné son père. Il fait éga­le­ment son ser­vice mili­taire. Félix apprend que la situa­tion se tend entre son pays et les États-Unis à cause de Cuba. La guerre hispano-américaine est immi­nente.

A Baler, en avril 1898, José prend la défense de Luwa­la­thi, une jeune lavan­dière agres­sée par un autre sol­dat. Alors que Félix découvre la traî­trise à Manille, que la flotte amé­ri­caine anéan­tit la flotte espa­gnole, à Baler, la petite troupe pré­pare sa défense autour d’une église, contre les assauts d’indépendantistes bien supé­rieurs en nombre…

Le scé­na­riste fait vivre la bataille navale qui opposa les deux flottes et qui reste dans l’histoire de l’Espagne sous le nom de Désastre 98. De même, un des frères va vivre la bataille de Baler, une petite cité côtière où 50 sol­dats espa­gnols résis­tèrent pen­dant 11 mois aux assauts des révo­lu­tion­naires phi­lip­pins. La paix était signée depuis plu­sieurs mois, mais cette petite gar­ni­son l’ignorait, cou­pée de toute com­mu­ni­ca­tion. À leur red­di­tion, les sur­vi­vants furent trai­tés comme des amis plu­tôt que des pri­son­niers !

Les deux frères déve­loppent des rela­tions amou­reuses. José s’attache à Luwa­la­thi alors que Félix est séduit par Lunin­gning, une jeune autoch­tone qui accom­pagne la fille d’un ancien ami de son père. Ces rela­tions vont com­pli­quer nombre de situa­tions et rendre cru­ciaux cer­tains événements.

Le des­sin réa­liste, tonique, dyna­mique, est assuré par Alex Macho. Celui-ci réa­lise des planches superbes, une mise en page pri­vi­lé­giant le mou­ve­ment, déve­loppe de larges vignettes pour les scènes de bataille navale, pour les mou­ve­ments de troupe. Il com­pose une série de per­son­nages avec moult détails, offrant une recons­ti­tu­tion his­to­rique fort docu­men­tée.

Un pre­mier tome qui emporte l’adhésion tant pour le scé­na­rio étoffé, pré­cis, docu­menté que pour un gra­phisme brillant.

serge per­raud

Gre­go­rio Muro Har­riet (scé­na­rio, tra­duit par Aurore Schmid), Alex Macho (des­sin) & Gar­luk Aguirre (cou­leurs), La Honte et l’Oubli – t.01 : Le Désastre, Glé­nat, coll. “24x32”, mai 2019, 56 p. – 14,50 €.