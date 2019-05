Michèle Pedinielli, Après les chiens

Sur les pas d’une pri­vée opiniâtre…

Dans son second roman publié, (Après Boc­ca­nera - L’aube– 2018), la roman­cière appuie son intrigue prin­ci­pale sur une actua­lité brû­lante, sur toutes des ques­tions que posent l’immigration que celle-ci soit impo­sée par des situa­tions de guerre et/ou liée à des condi­tions éco­no­miques désas­treuses. Elle croise cette intrigue prin­ci­pale avec nombre de récits paral­lèles, tis­sant une toile pleine de vie, four­millante de détails sur des per­son­nages, des évé­ne­ments, des actes plus ou moins nobles, plus ou moins gra­tuits où elle fait entrer une belle et déli­cieuse part d’humanité.

Une huma­nité qu’elle dis­si­mule, tou­te­fois, sous une couche d’humour car elle excelle dans cet exer­cice, trou­ver, poin­ter le côté cocasse de nombre de situa­tions, de dia­logues. Elle sait, à mer­veille, faire bais­ser la ten­sion de son récit par une jolie pirouette, un trait humoristique.

Ghju­lia Boc­ca­nera, dite Diou, est enquê­trice pri­vée à Nice. Parce qu’elle a accepté de gar­der Scor­sese, le chien de ses amies sué­doises par­ties en vacances dans leur pays, elle est contrainte d’aller le sor­tir. Celui-ci la réveille, depuis trois semaines, entre 6 heures et 6 heures 03. C’est sur le mont Boron qu’elle va le pro­me­ner. Or, ce matin-là, il échappe à sa sur­veillance. Elle le retrouve, en contre­bas du sen­tier, devant le cadavre d’un jeune noir. D’après ses pre­mières consta­tions, il a été passé à tabac. Elle télé­phone immé­dia­te­ment à Jo San­tucci, son ex, com­man­dant de police.

Alors qu’elle rentre après que son ex lui ait intimé de ne pas s’occuper de cette affaire, elle est appe­lée par Colette, la patronne de son res­tau­rant pré­féré. Celle-ci la contacte pour une amie dont la fille, Melody, une ado­les­cente, a dis­paru depuis quatre jours. Pour suivre les conseils pres­sants de son ex, Ghju­lia décide de s’occuper de cette affaire. Elle com­mence à inter­ro­ger sa famille, ses amis et rela­tions. Très vite elle se trouve orien­tée vers des milieux extré­mistes, vers ceux qui refusent toute immi­gra­tion, qui veulent la com­battre. Et elle a à faire à forte par­tie ! Sa sécu­rité est vite mise en danger…

Avec Diou, Michèle Pedi­nielli a créé un per­son­nage intel­li­gent de femme libre, rebelle à toutes contraintes, opi­niâtre, n’ayant pas tou­jours conscience du dan­ger, ce qui la place dans des situa­tions dif­fi­ciles, qui aime le sexe, n’hésitant pas à le dire. Elle entoure son atta­chante héroïne d’une gale­rie de pro­ta­go­nistes d’une belle diver­sité, du SDF aux “élites”, ayant cepen­dant une pro­pen­sion à mettre en scène des gens du peuple.

Dans son pre­mier roman, elle avait fait de la ville de Nice un véri­table per­son­nage, celle-ci se com­bi­nant avec la traque de cri­mi­nels. Elle réédite, offrant un véri­table cir­cuit tou­ris­tique guidé, don­nant de cette ville la dimen­sion d’un décor presque féerique.

Paral­lè­le­ment, elle donne le récit, par un jeune gar­çon, des pas­sages de fron­tière entre la France occu­pée et l’Italie en 1943. Il s’agissait, alors, de fuir un pays où la traque était sévère pour gagner un lieu moins dan­ge­reux. Elle fait, ainsi, le rap­pro­che­ment entre les deux époques où on retrouve, dans les mêmes cir­cons­tances, des migrants fuyant un dan­ger, à la recherche d’une terre pro­mise.

Révé­lée de belle manière avec Boc­ca­nera, Michèle Pedi­nielli réci­dive avec cet excellent roman à l’intrigue très actuelle, avec une héroïne très empa­thique, au ton humo­ris­tique sou­tenu. L’assurance d’un très bon moment de lecture !

serge per­raud

Michèle Pedi­nielli, Après les chiens, L’aube, coll. “Noire”, mai 2019, 256 p. – 17,90 €.