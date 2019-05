Philippe Jaffeux, Mots

Alpha­bet vide

Passant de la lettre aux mots, Jaf­feux pour­suit sa quête de ce que ces der­niers ouvrent face au silence énig­ma­tique. Car si l’écriture ou la parole semble mettre fin au silence, cet ébrui­te­ment — qu’il s’affranchisse ou non de la rhé­to­rique, qu’il cherche à sti­mu­ler et nour­rir l’imaginaire — ne donne pas for­cé­ment un sens sûr et stable quels que soient les voies, voix ou sup­ports.

Scrip­tu­ro­gra­phie, écri­ture infor­ma­tique, ora­lité rien n’étaie la moindre incor­rup­ti­bi­lité du dis­cours. Certes, chaque médium tente de navi­guer sur le flux des consciences — mais l’inconscient demeure insondable.

Pour autant Jaf­feux, dans les “3 735 542 octets de son texte, signale les limites de l’écriture ordi­naire sans pal­lier à ses insuf­fi­sances”. Toute écri­ture (musi­cale, fil­mique com­prises) reste un trai­te­ment plus ou moins pal­lia­tif à ce qui ne peut se dire, s’écrire, s’imager, se chan­ter, etc..

L’auteur conti­nue néan­moins de sor­tir les lan­gages de leurs cadres, logiques, mon­tages. Il sait qu’aucune méthode — arti­sa­nale ou indus­trielle — ne peut créer des dépla­ce­ments impromptus.

Toute­fois, il sou­ligne com­bien la des­truc­tion du dis­cours ne pour­rait être pos­sible que par un souffle inven­tif. Jaf­feux en a pro­posé dans d’autres livres des pro­pul­sions. Ici, il pré­sente les heurts et limites d’une “culbute” qui découvre au mieux “la matière brute d’une langue spi­ri­tua­li­sée”. Si bien que tout lan­gage “tourne autour d’un alpha­bet vide qui ne change pas”.

Néan­moins, tout reste encore “à suivre” et la quête de Jaf­feux se pour­suit. Elle a de beaux jours devant elle même si la lettre et l’être res­te­ront sans doute incon­ci­liables sinon avec la “jouis­sance de l’idiot” dont parle Lacan.

Mais n’est-ce pas ce qui jus­ti­fie tout langage ?

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Jaf­feux, Mots, Lans­kine, Paris, 2019, 176 p. — 20,00 €.