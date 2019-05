Fauves (Wajdi Mouawad)

Les embri­ga­de­ments de l’histoire familiale

Dans un appar­te­ment à la déco­ra­tion soft, une scène de dis­pute, le couple fait l’amour ; fina­le­ment elle le tue. La musique est mélo­dra­ma­tique. Il s’agit bien d’une scène, qu’on revoit sous plu­sieurs angles : on assiste au tour­nage d’un film, puis à son mon­tage. Nous sommes dans le monde d’Hyppolite, le cinéaste ; on découvre son uni­vers men­tal à tra­vers le bégaie­ment de ses repré­sen­ta­tions. On com­prend vite qu’on a affaire à de sombres ques­tions exis­ten­tielles.

Le met­teur en scène ne par­vient pas à accep­ter son retard à l’hôpital lorsque sa mère a eu un acci­dent ; lorsqu’il arrive, il la trouve morte. L’enchaînement des cir­cons­tances – la suc­ces­sion, la ren­contre avec son père – fait décou­vrir à notre héros une par­tie de la vie de sa géni­trice dont il igno­rait tout. Il prend plai­sir à mener l’enquête, à faire la connais­sance de son demi-frère, de sa belle-mère.

Wajdi Moua­wad renoue avec les grandes fresques dramatico-familiales qui ont fait son suc­cès (on pense notam­ment à Incen­dies) et dans les­quelles il excelle. Il pré­sente un dip­tyque ambi­tieux, puisque la seconde par­tie nous fait plon­ger dans le monde de Romain, son fils spa­tio­naute, de carac­tère appa­rem­ment lisse : nous décou­vrons le côté sombre de la vie de sa sœur, Eve, auteure d’une ten­ta­tive de meurtre, réin­sé­rée puis dis­pa­rue.

Nous y décou­vrons un per­son­nage néga­tif, une pau­mée, symé­trique du demi-frère Paul, qui disent sans doute beau­coup de l’humanité, beau­coup plus que les per­sonnes au com­por­te­ment ration­nel et intelligible.

On assiste à des mon­tages scé­niques d’envergure : les élé­ments de décor sont sans cesse recom­po­sés par les comé­diens et les tech­ni­ciens. La scé­no­gra­phie est rapide et effi­cace. Les dia­logues sont riches, bien nour­ris par une iro­nie noire qui par­vient à faire rire le public des évé­ne­ments les plus dra­ma­tiques. L’ambition de la mise en scène est de nous faire par­cou­rir un espace inté­rieur, ses accom­mo­de­ments, ses redon­dances com­pul­sives.

Un spec­tacle d’une grande éla­bo­ra­tion, cher­chant à mon­trer les ater­moie­ments de nos inten­tions, le renie­ment ou le res­sas­se­ment des événements.

On voit des drames s’inscrire, c’est-à-dire s’incruster dans notre mémoire. Un grand scé­na­rio, en chausse-trappes, ne cesse de nous faire décou­vrir de nou­velles clés d’interprétation ; de la contem­po­ra­néité, nous remon­tons trois géné­ra­tions jusqu’à être replon­gés dans les affres de la fin de la seconde guerre mon­diale. La repré­sen­ta­tion prend des allures de grande tra­gé­die contem­po­raine. Une troupe vive, riche de per­son­na­li­tés qui tiennent à per­fec­tion leur rôle.

N’était la der­nière scène, scène de trop, dans laquelle l’écriture de Moua­wad se fait mièvre à force de cher­cher à dire l’espoir, tout concourt à faire de ce spec­tacle une par­faite réus­site, une créa­tion ambi­tieuse qui se donne les moyens de son succès.

chris­tophe giolito

Fauves

texte et mise en scène Wajdi Moua­wad

La col­line Théâtre natio­nal 15, rue Malte-Brun – 75020 Paris

du 9 mai au 21 juin 2019 au Grand Théâtre

du mardi au samedi à 19h30, le dimanche à 15h

créa­tion • durée : 4h entracte inclus