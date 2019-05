Swysen & Marco Paulo, La véritable Histoire vraie — Torquemada

Le créa­teur de l’Inquisition espagnole

Les édi­tions Dupuis ont lancé une nou­velle col­lec­tion au titre évo­ca­teur : La véri­table His­toire vraie. Elle a débuté en mai 2018 avec Cali­gula et Dra­cula. Elle s’est pour­sui­vie en mars 2019 avec Attila et Hit­ler pour clore, ce que l’on espère être une pre­mière sai­son, avec Robes­pierre et Tor­que­mada en mai 2019.

Elle se donne pour objec­tif de mettre le pro­jec­teur sur la vie de quelques monstres de l’Histoire mon­diale, de pré­sen­ter les grandes étapes de leur vie et les actions qui les ont conduit à l’élimination de très nom­breux humains. La pré­sen­ta­tion de la série met l’accent sur : “Pour les ama­teurs d’histoires, de l’Histoire et de ses méchants, et pour ceux qui se rendent compte que la véri­table his­toire des méchants est plus riche qu’on ne le croit.“

Si les scé­na­rii sont signés par Swy­sen, chaque album est mis en images par un des­si­na­teur et un colo­riste différents.

Il en est ainsi de Tomàs Tor­que­mada, ce moine béné­dic­tin qui fut le confes­seur de la reine Isa­belle de Cas­tille dite La Catho­lique et grand Inqui­si­teur dans l’Espagne du XVe siècle. Son nom est resté atta­ché à une traque for­ce­née de tous ceux qui ne mon­traient pas une fer­veur exem­plaire pour la doc­trine catho­lique du moment et une volonté de puri­fier l’Espagne pour en faire un pays catho­lique et pur de race. Si les faits rela­tés sont exacts dans leur suc­ces­sion et dans leur cruauté, scé­na­riste et des­si­na­teur pimentent d’humour ce par­cours san­glant et brû­lant.

Ce triste per­son­nage, après une enfance qui aurait pu être heu­reuse mais qui fut aus­tère de par son carac­tère, entre au couvent San Pablo de Val­la­do­lid en 1434. Il devient, quelques années plus tard, le confes­seur de l’infante Isa­belle, alors relé­guée dans un obs­cur châ­teau. Il pren­dra sa véri­table dimen­sion quand celle-ci, après moult péri­pé­ties et empoi­son­ne­ments, devient reine.

C’est le 1er février 1481 que se déroule le pre­mier auto­dafé à Séville. La voie est ouverte à tous les excès…

Chaque his­toire est intro­duite par une pré­face et se ter­mine avec un cahier gra­phique. La pré­face, signée par Jean-Pierre Dedieu, éclaire les fon­de­ments de la jus­tice en Europe et son évo­lu­tion sous l’impulsion des juristes du pape au XIe siècle. Ces der­niers bou­le­versent tota­le­ment le prin­cipe d’égalité entre accusé et accu­sa­teur qui pré­va­lait jusqu’alors. Puis il donne, dans un texte éru­dit, syn­thé­tique et pas­sion­nant, les muta­tions pour arri­ver à cette classe spé­ciale de tri­bu­naux. Il tem­père, tou­te­fois, quelque peu cette face noire en esquis­sant la repré­sen­ta­tion qui en a été faite au XVIIIe siècle par des phi­lo­sophes, des his­to­riens.

Le des­sin de Marco Paulo est effi­cace, dyna­mique, frô­lant la cari­ca­ture. Il donne une vision sinistre de l’inquisiteur, lui prê­tant des traits cruels, une face ani­mée par des sen­ti­ments lugubres. Mais il met beau­coup d’humour dans ses vignettes. Le cahier gra­phique se com­pose d’une carte de l’Espagne à l’époque, des articles du code de l’inquisiteur pro­mul­gué en 1484 par Tor­que­mada, ainsi que quelques esquisses de vignettes et de personnages.

Un album didac­tique qui donne envie d’approfondir la vie de ce sinistre per­son­nage et de com­prendre com­ment ce type de fana­tique peut, ainsi, arri­ver au faîte d’un pou­voir aussi dévastateur.

serge per­raud

Swy­sen (scé­na­rio), Marco Paulo (des­sin) & Benoît Bekaert (cou­leurs), La véri­table His­toire vraie – Tor­que­mada, Dupuis, coll. “La véri­table His­toire vraie”, mai 2019, 64 p. – 12,50 €.