Jérôme Le Gris & Benoît Dellac, Serpent Dieu – t.01 : “Les larmes d’Odin” & t.02 : “Le temple du Dieu-Corbeau”

Une belle saga mythologique

Si le récit débute sur les terres d’Islande, il se pour­suit en Nor­vège, dans l’archipel des Lofo­ten. Le scé­na­riste reprend les grandes figures de la mytho­lo­gie scan­di­nave, met­tant en avant la lutte entre Odin et Loki, Le pre­mier est un dieu poly­morphe aux mul­tiples fonc­tions, membres essen­tiel des Ases, le groupe de dieux prin­ci­paux. Le second est le dieu de la dis­corde, aussi impul­sif et irres­pon­sable que malin et rusé. Il peut se méta­mor­pho­ser.

Paral­lè­le­ment, le scé­na­riste place la lutte d’humains vou­lant s’affranchir de la tutelle divine, celle-ci les empê­chant de réa­li­ser des pro­jets qui leur tiennent à cœur.

Ulf Kelu­dar et son fils trouvent un homme ligoté sur un drak­kar échoué pen­dant la nuit. Il porte une étrange marque sur la poi­trine. Ulf, qui veut le lais­ser aux crabes et récu­pé­rer le bateau, cède à son fils et demande avis à Freyda la sor­cière du clan. En voyant la marque, elle iden­ti­fie un guer­rier d’Odin, un des trois ber­serks.

Ulf doit défendre sa tribu contre une attaque sou­daine menée par Rolf et Nessa, le fils et la fille de Björn le brûlé qui veut la main­mise sur la tota­lité de l’île. L’homme, comme pos­sédé, par­ti­cipe au com­bat, tue Rolf et épargne Nessa avant de s’effondrer. Plus tard, les assaillants repous­sés, il dit s’appeler Elrik et avoir été banni par le roi de Fin­lande.

Björn, ivre de rage pour la mort de son fils unique, veut anéan­tir le clan d’Ulf. Les forces sont très inégales. Elrik passe un pacte avec Loki et assure ainsi la victoire.

Le tome 2 com­mence alors qu’Elrik rend un der­nier hom­mage à Nessa. Ulf va four­nir un bateau au guer­rier pour que celui-ci accom­plisse sa ven­geance. Mais, avant, il doit payer sa dette à Loki, faire cou­ler le sang onze fois sur la terre sacrée de l’île aux Offrandes. Alors qu’il s’apprête à sacri­fier un pre­mier Viking, Freyda l’arrête. Il ne peut ver­ser le sang au nom d’une autre divi­nité qu’Odin à qui il a été consa­cré. Par son geste, il déclen­che­rait une telle bataille de divi­ni­tés qu’elle signe­rait le cré­pus­cule de ceux-ci… Il embarque cepen­dant avec Tarà des Sames, une redou­table guer­rière et une navi­ga­trice hors pair…

La grande prê­tresse Ygrid, depuis son temple du Dieu-Corbeau suit les événements…

Entre Nor­vège et Islande, Jérôme Le Gris conçoit une gale­rie de per­son­nages humains qui tentent de mener à bien une vie en par­tie réglée par des dik­tats reli­gieux. C’est Elrik qui tombe amou­reux mais qui doit ven­ger des crimes qui lui sont révé­lés. Ce sont ces femmes qui jouent des rôles essen­tiels entre Freyda la sor­cière, Tarà la guer­rière, Ygrid la prê­tresse… Le scé­na­riste expose, dans un mael­ström d’actions, de com­bats, de batailles, les prin­ci­paux sen­ti­ments qui animent l’humanité souf­frante entre l’amour, la haine, la ven­geance, l’ambition, la peur…

Il en tire une morale : il y a tou­jours un prix à payer !

Avec Benoît Del­lac au des­sin et Sébas­tien Bouet à la cou­leur, le gra­phisme est fas­tueux. Le des­sin réa­liste est puis­sant, à l’image de ces guer­riers mus­clés, de ces pay­sages rudes, de ces com­bats où le sang gicle avec fureur. Les décors et les condi­tions cli­ma­tiques sont ren­dus de belle manière avec des eaux déchaî­nées, des pluies constantes. La mise en page est par­ti­cu­liè­re­ment dyna­mique. Les cou­leurs, appro­priées, rendent bien les ambiances du récit.

Une série attrac­tive par la des­crip­tion d’un pan­théon encore peu connu, par l’intrigue riche en rebon­dis­se­ments et par la gale­rie des per­son­nages, tant divins qu’humains, remar­qua­ble­ment mis en scène.

serge per­raud

Jérôme Le Gris (scé­na­rio), Benoît Del­lac (des­sin) & Sébas­tien Bouet (cou­leur), Ser­pent Dieu

– t.01 : Les larmes d’Odin

– t.02 : Le temple du Dieu-Corbeau,

Glé­nat, coll. “24x32”, jan­vier et mai 2019, res­pec­ti­ve­ment 48 et 64 p. – 13,90 et 14, 95 €.