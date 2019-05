Amour et psyché (Molière / Omar Porras)

Le miroir fervent de nos amours

Cela com­mence comme une céré­mo­nie païenne ; autour d’un grand feu, on assiste au pro­logue, qui prend l’allure d’une incan­ta­tion démiur­gique. Un arrêt des dieux a voué Psy­ché à la mort, en rai­son de la jalou­sie qu’a nour­rie Aphro­dite à son égard. La pièce relate les épreuves qui condui­ront Psy­ché de sa véné­ra­tion par les mor­tels jusqu’à sa consé­cra­tion par les immor­tels.

Entre temps, la jalou­sie de ses sœurs aura conduit Psy­ché à exi­ger de son amant par­fait la révé­la­tion de son iden­tité : condam­née à le perdre, elle subit des épreuves de rédemp­tion. Les tableaux sont variés, plai­sants, élo­quents. Le pro­pos, baroque, est sou­vent trop expli­cite. L’écriture est un peu chan­tour­née. Mais Psy­ché est mon­trée au miroir de sa constance, de sa pureté, de sa fidélité.

Les dia­logues un peu pré­cieux sont tour­nés en ridi­cule, pour consti­tuer une tragi-comédie bien sen­tie. Une méta­phore des incons­tances de l’amour. Omar Por­ras réus­sit à mani­fes­ter la sub­ti­lité d’une pièce ser­tie, pon­dé­rée et fina­le­ment forte, ornée de décors de cos­tumes et de fan­tai­sies tra­vaillés jusqu’à leur point de fra­gi­lité. L’Olympe appa­raît un rite, une danse de fan­tasmes pro­pice à révé­ler nos incli­na­tions.

Le spec­tacle est bien servi par des comé­diens qui jouent dif­fé­rents rôles, qui portent leur per­son­nage de façon vaillante et plai­sante. Une fresque ludique et fan­tasque, un plai­sir esthé­tique qui se déploie avec fer­veur et efficacité.

De la gran­deur, de la vita­lité dans cette com­po­si­tion un rien lyrique, légère et vigoureuse.

chris­tophe giolito

Amour et psyché

d’après Molière

Mise en scène : Omar Porras

Par le Tea­tro Malandro

Avec :

Yves Adam, Jona­than Dig­gel­mann, Karl Ebe­rhard, Phi­lippe Gouin, Maëlla Jan, Jeanne Pas­quier, Emma­nuelle Ricci, Juliette Vernerey.

Adaptation : Marco Sabbatini en collaboration avec Omar Porras et Odile Cornuz ; scénographie : Fredy Porras ; création lumières : Mathias Roche ; création et univers sonore : Emmanuel Nappey ; Costumes : Elise Vuitel

TKM Théatre Kléber-Méleau, Renens-Malley (Suisse) ; Maison de la culture d'Amiens 2 et 3 mai 2017 ; Théâtre Charles-Dullin, Chambéry du 7 au 10 novembre 2017 ; au Théâtre 71 à Malakoff du 9 au 18 avril 2019 ; Théâtre de Carouge-Atelier de Genève (Suisse) du 30 avril au 17 mai 2019 ; au Théâtre National de Bordeaux Aquitaine du 22 au 25 mai 2019.