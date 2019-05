Roy Lichtenstein, mostra, Milano (Exposition Roy Lichtenstein à Milan)

La Stampa / turismo.it

Roy Lich­ten­stein, mos­tra, Milano

A Milano Roy Lich­ten­stein in 100 opere

Al Mudec una mos­tra ricos­truisce l’evoluzione artis­tica di Roy Lichtenstein

Roy Lich­ten­stein - Reflec­tions on Minerva, 1990

MAURIZIO AMORE

01.05.2019

Apre oggi al Mudec una grande mos­tra dedi­cata a Roy Lich­ten­stein, una delle figure più impor­tanti nell’arte del ven­te­simo secolo. La sua arte sofis­ti­cata, rico­nos­ci­bile al primo sguardo e appa­ren­te­mente facile da com­pren­dere, ha affas­ci­nato fin dai primi anni eroici della pop art gene­ra­zioni di crea­tivi, dalla pit­tura alla pub­bli­cità, dalla foto­gra­fia al design e alla moda e il potere sedut­tivo che essa eser­cita sulla cultura visiva contem­po­ra­nea è ancora molto forte. Inti­to­lata “Mul­tiple Visions”, la ras­se­gna vuole evi­den­ziare, attra­verso una pano­ra­mica sui temi e i generi dell’arte di Roy Lich­ten­stein, come gli ele­menti di diverse culture confluis­cano nel suo lavoro di decos­tru­zione e ricos­tru­zione dell’immagine, e quindi ela­bo­rate in chiave pop conil suo lin­guag­gio personalissimo.

PERCHE’ ANDARE

Curato da Gianni Mer­cu­rio il per­corso espo­si­tivo pre­senta circa 100 opere tra prints anche di grande for­mato, scul­ture, arazzi, un’ampia sele­zione di edi­tions pro­ve­nienti da pres­ti­giosi musei, isti­tu­zioni e col­le­zioni pri­vate euro­pee e ame­ri­cane oltre a video e foto­gra­fie. La mos­tra è orga­niz­zata in un per­corso tema­tico, evi­den­ziando l’evoluzione nel lavoro di Lich­ten­stein ris­petto alla ripro­du­ci­bi­lità mec­ca­nica dell’opera d’arte, di cui è stato forse il più sofis­ti­cato inter­prete, ma illus­tran­done allo stesso tempo le sue diverse inter­pre­ta­zioni e rap­pre­sen­ta­zioni for­mali ris­petto ai sog­getti trat­tati : visioni che pro­ce­dono con cos­tanti rife­ri­menti trans-storici ai muta­menti dei lin­guaggi artistici.

DA NON PERDERE

In mos­tra è pos­si­bile pren­dere cos­cienza di come la fas­ci­na­zione per la “forma stam­pata”, cioè la ripro­du­zione mec­ca­nica come fonte di ispi­ra­zione, sia stata alla base del lavoro di Roy Lich­ten­stein.

In par­ti­co­lare l’artista è celebre per aver uti­liz­zato le imma­gini dei fumetti. Il suo intento era di cir­cos­cri­verne l’aspetto for­male a sca­pito di quello nar­ra­tivo, pre­le­vando un sin­golo foto­gramma e ingran­dendo l’immagine in fuori scala, imi­tando “a mano” la tec­nica tipo­gra­fica con cui era stata ripro­dotta. Lich­ten­stein era inter­es­sato alla forma e all’impatto nella per­ce­zione dell’immagine, non al sog­getto o all’azione.

Il risul­tato è un’immagine molto più com­plessa e potente dell’originale.

ROY LICHTENSTEIN. MULTIPLE VISIONS

Dall’1 mag­gio all’8 set­tembre

Luogo: MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Info: 02/88.46.37.24

Sito: www.mudec.it

Expo­si­tion Roy Lich­ten­stein à Milan

A Milan, Roy Lich­ten­stein en 100 oeuvres

Au Mudec, une expo­si­tion retrace l’évolution artis­tique de Roy Lichtenstein



Roy Lich­ten­stein — Reflets sur Minerve, 1990

S’ouvre aujourd’hui au Mudec une grande expo­si­tion dédiée à Roy Lich­ten­stein, une des figures majeures de l’art du 20e siècle. Son art sophis­ti­qué, iden­ti­faible au pre­mier regard et en appa­rence si facile à com­prendre, a fas­ciné dès les pre­mières années héroïques des géné­ra­tions créa­tives du pop art, de la pein­ture à la publi­cité, de la pho­to­gra­phie au design et le pou­voir de séduc­tion qu’il exerce sur la culture visuelle contem­po­raine est encore très fort. Inti­tu­lée “mul­tiple visions”, la revue veut mettre en évi­dence, à tra­vers un pano­rama sur les thèmes et les genres de l’art de Roy Lich­ten­stein, com­ment les ingré­dients de diverses cultures s’imbriquent dans son tra­vail de construc­tion et décons­truc­tion de l’image, et sont ensuite éla­bo­rés en mode pop avec son lan­gage très personnel.

POURQUOI Y ALLER

Signé par Gianni Mer­cu­rio, le par­cours d’exposition pré­sente envi­ron 100 oeuvres entre impres­sions de grand for­mat, sculp­tures, tapis­se­ries, une large sélec­tion d’éditions de pres­ti­gieux musées, ins­ti­tu­tions et col­lec­tions pri­vées euro­péens et amé­ri­cains, ainsi que des vidéos et des pho­to­gra­phies.

L’exposition est orga­ni­sée selon un par­cours thé­ma­tique, met­tant en évi­dence l’évolution dans le tra­vail de Lich­ten­stein par rap­port à la repro­duc­ti­bi­lité méca­nique de l’œuvre d’art dont il a peut-être été l’interprète le plus sophis­ti­qué, mais en illus­trant en même temps ses dif­fé­rentes inter­pré­ta­tions et repré­sen­ta­tions for­melles par rap­port aux sujets trai­tés : des visions qui pro­gressent avec de constantes réfé­rences trans-historiques aux muta­tions des lan­gages artistiques.

A NE PAS MANQUER

Au cours de l’exposition, il est pos­sible de prendre conscience de la façon dont la fas­ci­na­tion pour la forme impri­mée, c’est-à-dire la repro­duc­tion méca­nique comme source d’inspiration, a été à la base du tra­vail de Roy Lich­ten­stein. En par­ti­cu­lier, l’artiste est célèbre pour avoir uti­lisé des images de bandes des­si­nées.

Son inten­tion était de cir­cons­crire son aspect for­mel au détri­ment de son aspect nar­ra­tif, en pré­le­vant une seule image et en gros­sis­sant l’image hors échelle, en imi­tant “à la main” la tech­nique typo­gra­phique avec laquelle elle avait été repro­duite. Lich­ten­stein s’intéressait à la forme et à l’impact dans la per­cep­tion de l’image, pas au sujet ou à l’action.

Le résul­tat est une image beau­coup plus com­plexe et puis­sante que l’originale.

ROY LICHTENSTEIN. MULTIPLE VISIONS

Du 1er mag­gio au 8 sep­tembre

Lieu: MUDEC – Musée de la Culture de Milan

Info: 02/88.46.37.24

Site: www.mudec.it

