Sophie Loizeau, Les Loups

Face à l’ombre des loups

Sophie Loi­zeau crée une oeuvre très par­ti­cu­lière loin des modes et des règles tem­po­relles et cau­sales. Nous ren­trons dans des contes qui n’en sont pas, là où tout part en cavale ou meute dans une maî­trise par­faite entre relances et aban­dons. Poé­tesse du pay­sage, elle le trans­forme en des sortes de séquences de cavales dans un qua­drillage où le lyrisme se fait intime pour en éta­lon­ner les étapes.

Tout est fer­tile, débor­dant, limo­neux et dérou­tant dans un ima­gi­naire oni­rique mais au coeur d’un quo­ti­dien décalé.

Rôdent bien des fan­tômes que la poé­tesse tire de ses lec­tures d’ici et d’ailleurs. Elle donne des pistes sur les loups qui se cachent mais hantent le lec­teur. Existe aussi dans ce mon­tage une sorte de livre d’amour avec son lien entre ce qui se passe chez les pré­da­teurs humains comme chez les ani­maux.

Les uns cachent leurs men­songes, les autres refusent toute soumission.

L’auteure nous fait com­plices en une cos­mo­go­nie où la Femme domine non en pou­voir mais en mys­tère. Elle tient face à l’ombre des loups.

Il arrive que certain(e)s se frottent sur la paroi de leurs peaux fuyantes pour que la chair exulte entre pudeur et impu­deur, entre bles­sure et douceur.

jean-paul gavard-perret

Sophie Loi­zeau, Les Loups, édi­tions Corti, Paris, 2019, 80 p. — 16,00 €.