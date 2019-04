Jona Hill, 90’s

Culture skate

Acteur très iden­ti­fié à la comé­die lorsqu’il était jeune acteur, Hill ne s’est pas satis­fait de jouer les “petits gros”. Dans des films tels que Le Loup de Wall Street, il acquiert une sorte de res­pec­ta­bi­lité. Elle se confirme dans le film cool et nos­tal­gique qu’il réalise.

Un jeune gar­çon mal dans sa peau et sa famille cherche un modèle. Il le trouve dans un groupe de ska­ters dont il tente de faire par­tie pour décou­vrir dans leur culture et à tra­vers L-A la vie (sexe et sca­ri­fi­ca­tion com­pris).

Ne se vou­lant pas avec de grandes ambi­tions, le film est avant tout sym­pa­thique, agréable mais un peu plus par l’atmosphère qui s’en dégage. Hill se trouve réa­li­sa­teur de bon aloi pour fil­mer une ini­tia­tion ado­les­cente — thème clas­sique par excellence.

Existe là une pré­sence des corps, une manière de fixer le désir à tra­vers eux et de pro­lon­ger le temps pre­mier de la culture skate avant qu’elle ne devienne une pose ou une cari­ca­ture. Entre dou­ceur et dou­leur, le charme demeure.

On est loin de Gus Van Sant ou Larry Clarke, mais l’adolescence est sai­sie avec une matu­rité sur­pre­nante pour un pre­mier film qui béné­fi­cie d’un excellent casting.

jean-paul gavard-perret

90’s

De : Jonah Hill

Avec : Sunny Sul­jic, Kathe­rine Waters­ton, Lucas Hedges

Genre : Comé­die dra­ma­tique

Date de sor­tie :24 avril 2019

Durée : 1H24mn

Synop­sis

Dans le Los Angeles des années 90, Ste­vie, 13 ans, a du mal à trou­ver sa place entre sa mère sou­vent absente et un grand frère carac­té­riel. Quand une bande de ska­teurs le prend sous son aile, il se pré­pare à pas­ser l’été de sa vie…