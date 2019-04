Frederick Wiseman, Monrovia Indiana

Shall We Go ?

A 89 ans, Wise­man sans aucune voix off ou aspect super­fé­ta­toire plonge le spec­ta­teur dans une bour­gade trum­piste. La notion de repor­tage est tou­jours trop limi­tée pour par­ler des oeuvres du réa­li­sa­teur. Comme tou­jours, la dis­tance et la beauté du film font le jeu d’un film en boucle et alter­nances astu­cieuses. Tout paraît plat — comme le lieu — dans le quo­ti­dien d’une telle bour­gade du Midd­west. Celle –ci sug­gère une sorte de fin de l’Amérique frag­men­tée entre les trois âges de la vie au sein des éten­dues élé­giaques des grandes plaines.

Après son pré­cé­dent film sur New York et ses grandes ques­tions poli­tiques et exis­ten­tielles, la vie au vil­lage est mon­trée et mon­tée telle qu’elle est : confor­miste et contemplative.

Replié sur lui-même, le vil­lage pue la peur. Elle est engen­drée par tout chan­ge­ment dans une petite société inca­pable d’évoluer. Wise­man garde l’astuce de ne jamais l’évoquer de manière dis­cur­sive. La pré­sence de Trump dont le règne ponc­tue l’esprit du vil­lage demeure impli­cite. Et en consé­quence, le film reste objec­tif dans sa vision d’une bana­lité tri­viale assu­mée et d’un passé glo­rieux (spor­ti­ve­ment par­lant).

Le réa­li­sa­teur alterne des séquences d’espaces publics où le jeu social opère (là où les déci­sions sont rare­ment prises) et les visions de pay­sages ou de façades urbaines. Quit­tant sa côte Est pro­gres­sive, il fait preuve d’empathie pour ce lieu. Il en pré­serve la spécificité.

Tout se déroule entre ciel et terre, hori­zon­ta­lité et ver­ti­ca­lité au sein d’une par­tie de cam­pagne cir­cons­crite comme l’espace men­tal de ses habi­tants. Ils ont inté­gré des normes nos­tal­giques et en déli­ques­cence. Mais de tels per­dants se croient magni­fiques dans leur enfer­me­ment.

Pour autant, Wise­man se garde bien de les juger. Il s’agit juste de dres­ser dif­fé­rents “tableaux”, non sans magie évocatrice.

jean-paul gavard-perret

Mon­ro­via Indiana

De : Fre­de­rick Wise­man

Date de sor­tie : 24 avril 2019

Genre : Docu­men­taire

Durée : 2H23mn

Synop­sis

Mon­ro­via, petite ville agri­cole du Mid­west amé­ri­cain compte 1400 habi­tants, dont 76% ont voté pour Trump aux der­nières élec­tions pré­si­den­tielles. Des salles de classe aux réunions muni­ci­pales, du funé­ra­rium aux foires agri­coles locales, Fre­de­rick Wise­man nous livre une vision com­plexe et nuan­cée du quo­ti­dien de cette com­mu­nauté rurale, por­trait d’une Amé­rique sou­vent oubliée et rare­ment montrée.