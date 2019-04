Mukoma Wa Ngugi, Black Star Nairobi

De machi­na­tion en machination…

Ishmael Fofana était ins­pec­teur de police à Madi­son dans le Wis­con­sin. Il est né aux USA de parents ori­gi­naires du Kenya et n’avait jamais été en Afrique. C’est le meurtre d’une jeune blanche décou­verte sur la véranda d’un pro­fes­seur afri­cain (Là où meurent les rêves – édi­tions de l’aube – Noire, 2018), qui l’oblige à tra­ver­ser l’Atlantique. Son enquête l’amène à fré­quen­ter Odhiambo, dit O, ins­pec­teur au Cri­mi­nal Inves­ti­ga­tion Depart­ment (CID) à Nai­robi.

C’était il y a trois ans. Depuis, Ish­mael s’est ins­tallé au Kenya et, avec O, ils ont ouverts la Black Star Agency pour mener des mis­sions de détec­tives pri­vés. Or, les temps sont durs. Aussi Has­san, le patron du CID, leur confie de temps à autre quelques enquêtes. C’est ainsi qu’ils se retrouvent dans la forêt de Ngong, de sinistre répu­ta­tion face au cadavre d’un homme exé­cuté de deux balles dans la tête. Les pre­mières consta­tions du légiste concluent que l’individu était atteint de dré­pa­no­cy­tose et qu’il venait de prendre ses médi­ca­ments. De plus, son esto­mac contient un rou­le­ment à billes.

Une explo­sion reten­tit dans Nai­robi. Ils arrivent sur les lieux de l’attentat, une bombe au Nor­folk Hotel. Par­ti­ci­pant aux secours, ils trouvent, épar­pillés dans les gra­vats, des rou­le­ments à billes iden­tiques à celui trouvé pré­cé­dem­ment sur le cadavre. Quels liens peuvent exis­ter entre cet atten­tat et l’homme assas­siné ?

Ils com­mencent à poser des ques­tions jusqu’au moment où cinq hommes se rendent maîtres de Maria, l’épouse de O, de Muddy, la com­pagne d’Ishmael, et de lui-même. Le chef qui porte un tee-shirt Sahara les menace de tuer Maria si le détec­tive ne lui donne pas le ren­sei­gne­ment qu’il attend…

Si l’épiderme noir d’Ishmaelle fait clas­ser comme Afri­cain aux USA où il est né, il est appelé l’Américain au Kenya et consi­déré comme un étran­ger. L’auteur joue sur cette oppo­si­tion, sur cet écar­tè­le­ment avec le per­son­nage qui se retrouve, de fait, de nulle part. Dans ce second volet de ses enquêtes, le héros est ins­tallé depuis quelques années dans le pays de ses ancêtres et s’intègre peu à peu, com­men­çant à apprendre à vivre selon le mode kenyan avec Muddy, sa com­pagne, et sur­tout O, son coéqui­pier, un pur pro­duit du pays.

L’enquête qu’ils doivent mener se déroule dans un contexte dif­fi­cile, dans un cli­mat délé­tère entre atten­tats, élec­tions pré­si­den­tielles tant au pays qu’aux États-Unis. L’action se déroule pen­dant la cam­pagne de Barack Obama. Celle-ci a des réper­cus­sions sur la démo­cra­tie kényane. Il détaille les sou­bre­sauts de cette démo­cra­tie confron­tée au ter­ro­risme, à toutes les divi­sions du pays.

Avec une gale­rie de per­son­nages hauts en cou­leur, quelle que soit la pig­men­ta­tion de l’épiderme, cer­tains très sym­pa­thiques, d’autres beau­coup moins, Mukoma Wa Ngugi raconte le quo­ti­dien de la popu­la­tion de la capi­tale, les moyens poli­ciers mis en œuvre, la par­ti­ci­pa­tion amé­ri­caine avec les équipes de l’ambassade et les agents de la CIA.

Mais il livre une des­crip­tion ter­rible du tissu tri­bal, des luttes et des haines ances­trales qui ne demandent qu’une étin­celle pour resur­gir. Le roman­cier entraîne son lec­teur dans une course ten­due sur les talons des prin­ci­paux pro­ta­go­nistes, ceux-ci se trou­vant pris dans un piège qui va les obli­ger à quit­ter le pays, à se retrou­ver au Mexique, aux USA…

Mukoma Wa Ngugi livre une superbe intrigue avec un mael­strom d’actions, d’attentats, de meurtres, de com­plots, de fraudes élec­tives, de machi­na­tions poli­tiques ser­vies par des concepts idéo­lo­giques révo­lu­tion­naires et des indi­vi­dus prêts à tout pour les faire abou­tir face à une meute de poli­ti­ciens véreux, de tra­fi­quants de drogues tels des Jésus sous stéroïdes.

serge per­raud

Mukoma Wa Ngugi, Black Star Nai­robi (Black Star Nai­robi), tra­duit de l’anglais (Kenya) par Benoîte Dau­vergne, édi­tions de l’aube, coll. “Noire”, mars 2019, 336 p. – 21,00 €.