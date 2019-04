Jean-Claude Lefevre, LJC Notations 1977–2007

Loin des sen­tiers battus

L’intro­duc­tion de Les­zek Bro­gowski “La mémoire de l’art comme art. L’archive comme pra­tique chez Lefevre Jean-Claude” met en évi­dence l’objet même du livre. Son auteur (né en 1946) a com­mencé en 1977 un tra­vail de nota­tions et d’archives dans lequel l’écriture est essen­tielle.

A par­tir de ce cor­pus, entre 1993 et 2018, l’auteur a créé 25 «Lec­tures expo­si­tions» et en 2016 il a par­ti­cipe à « Une rétros­pec­tive d’expositions fer­mées » de Mathieu Cope­land au Fri Art, Kuns­thalle de Fri­bourg.



En 2017, suite à la demande des Édi­tions Incer­tain Sens, il s’est engagé dans la rédac­tion de “LJC Nota­tions 1977–2007″. Ce livre consti­tue le volume 6 de la col­lec­tion « Grise » et repré­sente un quête impres­sion­niste et active.

L’auteur y fait preuve d’” une sorte d’observation par­ti­ci­pante, dans la mesure où, durant toute cette période, et jusqu’à aujourd’hui, il a pris une part active à la vie de l’art”.

Corres­pon­dances et conver­sa­tions avec les artistes, pré­sence en des pro­jets com­muns, col­lecte de docu­ments variés à l’occasion de visites dans les gale­ries et musées deviennent ici un “sub­stan­ti­fique moelle” grâce à l’écriture de l’auteur. Elle res­ti­tue et ana­lyse le fonc­tion­ne­ment de l’art ainsi que son rap­port aux ins­ti­tu­tions.

S’ouvre tout un champ de réflexion esthé­tique loin des sen­tiers battus.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Lefevre, LJC Nota­tions 1977–2007, Édi­tions Incer­tain Sens, coll. Grise, Édi­tions Incer­tain Sens, Rennes, 2019, 456 p. — 25,00 €.