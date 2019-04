Jean-Yves Ferri & Manu Larcenet, Le retour à la terre — t.06 : Les Métamorphoses

Le retour de la série…

La série Le retour à la terre raconte, sous la plume de Jean-Yves Ferri, la vie d’un per­son­nage, en l’occurrence, un cer­tain Manu Lars­si­net, un cita­din parti vivre aux Rave­nelles, dans le monde rural pro­fond. Il est aisé de devi­ner qui se cache sous le nom de ce per­son­nage. C’est la décou­verte de la cam­pagne et du mode de vie de ses habi­tants.

Si Ferri écrit le scé­na­rio, Manu Lar­ce­net des­sine. Il se des­sine. Et les deux com­pères se retrouvent au sein de leurs albums pour tra­vailler sur une série qui a pour titre Le retour à la terre. Cinq tomes ont été publiés entre 2002 et 2008. Depuis, les deux créa­teurs ont été occu­pés par d’autres aven­tures édi­to­riales mais ils réus­sissent à pro­po­ser, dix ans après, le pré­sent et sixième tome inti­tulé Les Méta­mor­phoses.

Le récit com­mence au moment où Manu découvre, réa­lise que Mariette, sa com­pagne, est enceinte d’un second enfant et qu’elle en est à son… sep­tième mois de gros­sesse ! Il s’ensuit alors une prise de conscience de son état de père et une muta­tion avec l’envie de retrou­ver un père parti alors qu’il était enfant. Paral­lè­le­ment, alors que le direc­teur des édi­tions Dar­gaud prend des acou­phènes quand il entend le mot aug­men­ta­tion, ce der­nier charge Phi­lippe d’aller voir Manu pour lui pro­po­ser la reprise des Nasty Bonzo, une BD mythique. Les tri­bu­la­tions de cet émis­saire occupent une large place tant il affronte diverses aven­tures pour arri­ver au vil­lage.

On retrouve la gale­rie des per­son­nages tels que Mme Mor­te­mont la voi­sine, L’Ermite, Capu­cine et Mariette ainsi que quelques nou­veaux venus qui devraient prendre une place plus impor­tante dans les albums à venir.

Chro­nique rurale avec en toile de fond la famille, les sou­cis quo­ti­diens qu’elle peut géné­rer, mais aussi les joies qu’elle pro­cure. L’auteur décrit les dif­fi­cul­tés de la créa­tion, de la force qu’il faut mettre pour écrire un scé­na­rio et/ou des­si­ner un album. C’est aussi une longue suite de réflexions sur la vie en société dans un cadre res­treint où tout le monde se connaît.

Les sujets sont abor­dés avec un humour tendre qui, par­fois, frôle l’absurde, voire le cynisme. Ainsi Manu voit Mme Mor­te­mont déter­rer le cer­cueil de son époux, décla­rant qu’elle sort son pauvre mari. Elle trouve qu’il est trop séden­taire et que cela fait du bien à ses os.

Les deux auteurs brossent, ainsi, nombre de gags tous en lien avec l’actualité ou notre mode de fonc­tion­ne­ment. Ce sont les zadistes ren­con­trés par Phi­lippe, Mme Mor­te­mont qui est dotée d’un iPhone et qui envoie des mes­sages, des séries d’emojis dif­fi­ciles à inter­pré­ter. Jean-Yves Ferri ima­gine un lan­cer de limaces d’un jar­din à l’autre avec un lance-pierre. Cela repré­sente un bel exploit car prendre ces bes­tioles gluantes, réus­sir à les mettre dans une fronde pour qu’elles partent dans les airs est une belle gageure.

Outre des scènes de nature, l’essentiel des décors se com­pose de car­tons vides qui s’adaptent aux situa­tions et peuvent signi­fier un état de tran­si­tion, une absence d’installation durable.

Avec une belle suc­ces­sion de strips, les auteurs décrivent une série de situa­tions qui amènent leurs per­son­nages à évo­luer, cha­cun à sa manière.

Ce retour à la série est une belle réus­site de la part de ces deux auteurs.

serge per­raud

Jean-Yves Ferri (scé­na­rio), Manu Lar­ce­net (des­sin) & Domi­nique Tho­mas (cou­leur), Le retour à la terre - t.06 : Les Méta­mor­phoses, Dar­gaud, mars 2019, 48 p. – 12,00 €.