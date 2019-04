Beth Gibbons & the Polish National Radio Symphony — Henryk Górecki: Symphony No. 3

Lento e largo. Tranquilissimo

La chan­teuse de Por­ti­shead n’a jamais été le modèle de l’icône pop avide de strass et de vie de star. Après trois albums avec son groupe et “Out of Sea­son” avec Paul Webb de Talk Talk, elle avait dis­paru des radars. Mais en 2014, le Grand Théâtre de l’Opéra natio­nal de Var­so­vie l’accueillit pour un concert.

Beth Gib­bons s’est empa­rée en une soirée de la Troisième Sym­pho­nie (surnommée “Sym­pho­nie des chants plain­tifs”) d’Henryk Górecki. Accompagnée par l’Orchestre sym­pho­nique natio­nal de la radio polo­naise (dirigée par Krzysz­tof Pen­de­re­cki), elle offre une nou­velle fois sa pré­sence vocale et son charisme.

Elle trouve là le moyen de s’enivrer et d’envoûter l’auditeur en rani­mant les mou­ve­ments de cette sym­pho­nie qu’elle pénètre à sa façon. Elle prouve tout ce qu’elle est capable de don­ner en s’abandonnant à ce que peut-être nous ne la croyions pas sus­cep­tible de don­ner dans, par exemple, la par­tie “lento e largo. Tran­qui­lis­simo”.

Sa voix pos­sède le pou­voir de s’élever pour faire par­ta­ger un uni­vers de pas­sions et d’ affec­tions qui la fait entrer dans un autre registre de lan­gage et de nar­ra­tion musi­cale où elle explore ses limites. Sa voix et tout son corps semblent s’offrir dans une musique qu’elle trans­forme en un cor­pus géné­tique et géné­sique où se per­çoivent les dimen­sions de l’espace, de l’écart par la pré­sence d’une voix péné­trante qui exprime la déme­sure de l’attente et de la perte.

Chaque fibre de Beth Gib­bons semble relié à l’oeuvre de Górecki.

jean-paul gavard-perret

Beth Gib­bons & the Polish Natio­nal Radio Sym­phony — Hen­ryk Góre­cki : Sym­phony No. 3, label Domino, 2019.