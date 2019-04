Bernard Cottret, Les Tudors

Flam­boyants Tudors

C’est un livre pas­sion­nant, que l’on dévore lit­té­ra­le­ment que celui de Ber­nard Cot­tret. En se pen­chant sur la dynas­tie des Tudors, l’historien nous plonge avec délice dans près de trois siècles d’histoire anglaise. Et pas n’importe les­quels ! Ceux des règnes d’Henri VIII et d’Elisabeth 1ère qui ont si for­te­ment mar­qué de leur empreinte non seule­ment leur pays mais aussi l’Europe.

Cinq sou­ve­rains en vérité chez ces Tudors : Henri VII le méconnu, Henri VIII le trop connu, Edouard VI le bref, Marie à jamais la san­glante et Eli­sa­beth la vierge. Une dynas­tie en réa­lité fra­gile, ne dou­tant pas de sa légi­ti­mité mais de la fidé­lité de ses sujets, embar­quée dans de pro­fondes réformes reli­gieuses qui ont frac­turé la société anglaise et coupé l’Angleterre du conti­nent. Le pre­mier Brexit comme le dit non sans malice Ber­nard Cot­tret. Mais n’est-ce pas à cela que sert l’histoire ? A com­prendre les pro­fon­deurs et les per­ma­nences d’un grand peuple.

Bien des légendes courent sur ces Tudors. Celle de leur tyran­nie alors que l’auteur démontre avec finesse qu’ils se sont tou­jours appuyés sur le droit et sur le Par­le­ment il est vrai bien docile. Péné­trantes sont ses ana­lyses sur les consé­quences de l’anglicanisme, cette confu­sion des pou­voirs tem­po­rel et spi­ri­tuel qui rabaisse le fidèle d’une autre foi à un traître à la Cou­ronne. « Un élé­ment clé du contrôle des peuples. »

Dense est le récit de la poli­tique étran­gère des Tudors pas­sant des ambi­tions encore conti­nen­tales vers la France à une vision mari­time et même mon­diale. Eclai­rantes les pages sur ces deux règnes fémi­nins qui étaient tout sauf des évi­dences à cette époque bien misogyne…

Avec un sens consommé du por­trait, Ber­nard Cot­tret décrypte les res­sorts secrets de ces sou­ve­rains, tous membres d’une même famille, bru­tale, auto­ri­taire, into­lé­rante, exces­sive, en un temps qui l’était autant qu’elle ; une dynas­tie qui donna un éclat sans pareil à la Renais­sance anglaise et à la gran­deur de ce royaume.

Un livre superbe !

fre­de­ric le moal

Ber­nard Cot­tret, Les Tudors, Per­rin, mars 2019, 446 p. — 25,00 €.