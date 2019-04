Dans les profondeurs…

Avec ces chro­niques, à paraître en trois tomes, Syl­vain Run­berg aborde pour la pre­mière fois l’urban fan­tasy et retient New York comme cadre de son scé­na­rio. Avec les nom­breux ava­tars de son héroïne, le scé­na­riste sou­haite explo­rer le poids du passé, la dif­fi­culté d’en faire fi, de cou­per les liens, les ponts avec des actes, des acteurs d’une époque qu’Alison veut révo­lue.

Il s’appuie éga­le­ment sur le croi­se­ment des dif­fé­rentes cultures qui com­posent les USA, fruit d’immigrations régu­lières. Il est “amu­sant” de voir, d’ailleurs, qu’un dégât d’immigration récente veut abso­lu­ment faire ces­ser celle-ci et construire un mur sur une frontière.

Le récit débute quand Ali­son décide de tenir un jour­nal intime pour cana­li­ser ses pen­sées et pra­ti­quer une sorte de psy­cho­thé­ra­pie quant à des anté­cé­dents dif­fi­ciles. Elle exor­cise ses peurs, ses angoisses dans les tableaux qu’elle peint. Mais, pour l’heure, elle veut oublier ce qui est en des­sous, Ses œuvres ont été remar­quées et elle pré­pare une expo­si­tion dans une pres­ti­gieuse gale­rie de New York. Elle est aidée par Petra sa colo­ca­taire. Celle-ci est conquise par le can­di­dat à la mai­rie qu’elle trouve si beau. Aussi, quand elle apprend qu’il sera au ver­nis­sage, elle est aux anges. Cepen­dant, une ombre semble sur­veiller les deux jeunes femmes depuis un immeuble voi­sin.

L’accueil des tableaux d’Alison, mal­gré les thèmes dif­fi­ciles, aus­tères, voire déran­geants, est bon. Sou­dain, elle fait un malaise. Elle est vic­time d’une attaque magique. Le monde d’en des­sous, auquel elle appar­tient mais qu’elle a voulu fuir, la rat­trape. La gale­rie est enva­hie par d’énormes fila­ments. C’est Bayard qui veut la rame­ner à la mai­son. Alli­son est une sor­cière appar­te­nant à un des cinq clans qui gou­vernent le monde sou­ter­rain et qui influent, en secret, sur la vie de la sur­face et de ses habi­tants. Or, Ali­son ne veut pas retour­ner d’où elle vient…

Le choix du cadre n’est pas dû au hasard. Le scé­na­riste connaît bien la ville de New York et a été frappé par la diver­sité des popu­la­tions, par les coha­bi­ta­tions les plus extrêmes et par la dureté sociale du pays. Dans les mêmes endroits peuvent coexis­ter la misère la plus effroyable et la richesse la plus inso­lente.

Pour pimen­ter son intrigue et mal­me­ner son héroïne, il intro­duit une belle part de sor­cel­le­rie qui offre de mul­tiples péri­pé­ties et développements.

Le des­sin est l’œuvre de Mirka Andolfo, une illus­tra­trice ita­lienne qui mul­ti­plie les col­la­bo­ra­tions avec dif­fé­rents édi­teurs tels que DC Comics, Mar­vel, Panini et… Glé­nat. Elle exé­cute un des­sin semi-réaliste, des traits légers pour mieux sou­li­gner les ombres et des décors riches en détails. Le tout donne des planches au dyna­misme assuré, à la mise en page ouverte. Le pré­sent album est com­plété par les inter­views, riches en infor­ma­tions, de Mirka Andolfo et Syl­vain Run­berg.

Un pre­mier tome attrac­tif par le soin de la mise en place des élé­ments d’intrigue, leurs varié­tés et par un gra­phisme attrayant.

serge per­raud

Syl­vain Run­berg (scé­na­rio), Mirka Andolfo (des­sin), Car­melo zaga­ria (encrage) & Piky Hamil­ton ( cou­leur), Les Chro­niques d’Under York — t.1/3 : La Malé­dic­tion, Glé­nat, Label “Log-in”, mars 2019, 80 p. – 16,90 €.