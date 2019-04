Charles Fréger, Cimarron

Sous la cara­pace ou l’armure

Charles Fré­ger pour­suit son explo­ra­tion de diverses cou­tumes locales plus spec­ta­cu­laires les unes que les autres. Après Bre­tonnes et Yokai­no­shima, Cimar­ron crée l’inventaire des mas­ca­rades du Sud des États-Unis et du Bré­sil. Au regard des monstres du Japon et leurs sil­houettes per­çues comme des divi­ni­tés, ceux du conti­nent amé­ri­cain sont tout autant habi­tés mais de manière plus ludique au moment où le ques­tion­ne­ment sur le deve­nir des tra­di­tions est inter­rogé.

L’immense cor­pus de Charles Fré­ger pour­suit donc son cours après les pre­mières séries sur les groupes de spor­tifs, mili­taires, pro­fes­sion­nels (appren­tis sumos, sages-femmes, légion­naires, miss, marins, ouvriers de chan­tier naval, majo­rettes, joueurs de water-polos, scouts, etc.).

Le pho­to­graphe cherche une fois de plus une confron­ta­tion dis­tan­cée afin de cher­cher – par effet de sur­face mais sous l’apparat – à tou­cher l’épaisseur de l’être. L’aspect docu­men­taire et eth­no­gra­phique des prises reste secon­daire. La pré­ci­sion des mises en scènes, des cadrages est au ser­vice d’une vérité de l’art. Certes, un aspect exo­tique reste for­cé­ment pré­sent eu égard aux « tri­bus » que l’artiste capte de par le monde. Il prouve que des groupes étranges dans leurs aspects céré­mo­niels et cha­toyants nous parlent.

Chaque « modèle » est placé devant un fond neutre loin de toute mise en situa­tion « d’actant ». Il demeure face à l’objectif . Mais l’artiste ne tente pas de le sta­tu­fier. Des bras balancent mal­adroi­te­ment, cer­tains semblent à l’aise, d’autres plus emprun­tés quel que soit le registre et le niveau de mar­quage social de chaque « casaque ».

Fréger ouvre une sub­jec­ti­vité en cher­chant le moment où, sous la cara­pace ou l’armure, l’être sort de l’impeccabilité d’apparence. De la sorte, il inter­roge moins le groupe que l’individu. Aucun juge­ment n’est porté.

Sous l’esthétique docu­men­taire, une autre (sans adjec­tif pour la pré­ci­ser et la réduire) appa­raît comme l’être sur­git au-delà de son rôle.

jean-paul gavard-perret

Charles Fré­ger, Cimar­ron, Actes Sud, Aix en Pro­vence, 2019.