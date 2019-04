Boomoon, Sainte-Victoire (exposition)

Capter l’ineffable

Boomoon pré­sente un ensemble de pho­to­gra­phies de la mon­tagne Sainte-Victoire réa­lisé en 2018. Quoique ferment admi­ra­teur de Cézanne, le pho­to­graphe sud-coréen ne cherche pas à para­phra­ser le peintre. Il offre même des visions assez inat­ten­dues d’une mon­tagne sou­dain plus verte que dans sa tra­di­tion repré­sen­ta­tive.

Les tirages numé­riques méti­cu­leux créent divers jeux d’ombres, de lumière et de cou­leurs. Plus que Cézanne, c’est bien la nature qui devient l’horizon du pro­pos pho­to­gra­phique. L’artiste reconnu inter­na­tio­na­le­ment offre les rehaus­se­ments d’un mur­mure proche silence. Sa colo­ra­ture sombre, matière sub­tile et dia­phane, per­met d’affirmer tout un poids de l’obscure clarté ou, si l’on pré­fère toute, l’ombre de l’ombre et la lumière nue.

Fixée au même lieu, chaque prise devient la preuve d’une exi­gence pré­gnante dans le dénue­ment de toute pré­sence humaine. L’éternité qui appa­raît ici est une his­toire de temps. Elle défie l’évidence pour cap­ter de l’ineffable.

Cela oblige alors à «repen­ser» la poé­tique de l’espace par effet de sur­face et sa sublimation.

jean-paul gavard-perret

Boo­moon, Sainte-Victoire, Gale­rie Lelong & Co, Paris, du 18 mai – 13 juillet 2019.