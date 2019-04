Bernard Swysen & Siteb, Les rescapés d’Eden – t.01 : “Au commencement”

Une réin­ter­pré­ta­tion du mythe d’Adam et Ève

La pré­his­toire sert de cadre à cette his­toire. Mais, dans cette Pré­his­toire, coha­bitent deux socié­tés, l’une très en avance tech­no­lo­gi­que­ment et l’autre encore à l’époque des Homi­ni­dés, des hommes de Cro-Magnon et des Néan­der­ta­liens.

Le scé­na­riste met en scène un duo d’adolescents vivant dans le cadre hyper pro­tégé de la cité d’Eden et décou­vrant par hasard un monde pri­mi­tif. Il s’appuie sur la Genèse biblique, repre­nant les grands concepts de celle-ci comme le ser­pent, la pomme…

Mais il pro­pose une vision bien dif­fé­rente de celle de la Bible en don­nant à Soléa, appa­ren­tée à Ève, un sta­tut d’héroïne et pro­po­sant un Adam peu à son avan­tage, un superbe anti­hé­ros. Un joli pied-de-nez à tous les phal­lo­crates qui pul­lulent dans les mondes religieux.

Il y a 200 000 ans, dans la cité d’Eden, Soléa est une belle ado­les­cente entou­rée d’une cour de gar­çons. Alors qu’ils la pressent de dési­gner celui qui sera son cava­lier, elle livre le nom de Yab, un gar­çon timide, soli­taire. Il ne s’intéresse, semble-t-il, qu’à l’informatique.

À l’Institut scien­ti­fique, le pro­fes­seur Haroun se fait huer par ses pairs quand il évoque la catas­trophe lorsque l’ordinateur attein­dra le noyau cen­tral de la Terre. La cité est tota­le­ment gérée par cette machine qui s’auto-entretient et qui ne cesse de se déve­lop­per.

Quand Yab est sol­li­cité par Soléa pour des expli­ca­tions en phy­sique, matière à laquelle elle en com­prend rien, il se prend à rêver.

Une fis­sure appa­raît dans une chaus­sée. Haroun est radié de l’Institut et Yab, par hasard, voit Soléa entrer dans un fourré du parc et… dis­pa­raître. Le len­de­main, posté près de l’endroit, après une longue attente il voit arri­ver Soléa. Elle se vola­ti­lise. Il se pré­ci­pite et tombe dans une cre­vasse qui ouvre sur un monde sou­ter­rain. Guidé par un drôle de ver, il retrouve Soléa dans un pom­mier avant des ren­contres impro­bables pour ces ado­les­cents.

À l’extérieur, la catas­trophe est imminente…

Bernard Swy­sen pro­pose un récit attrac­tif avec ce gar­çon mal­adroit, gaf­feur, amou­reux transi d’une belle jeune fille har­die, aven­tu­reuse, auda­cieuse. Il met beau­coup d’humour avec ces déca­lages entre les per­son­nages et les époques. La décou­verte par des ado­les­cents ayant tou­jours vécu dans un site pro­tégé, avec tous les moyens tech­no­lo­giques que l’on uti­li­ser aujourd’hui, d’un monde où tout est à inven­ter, où les humains sont des proies pour les nom­breux pré­da­teurs, est source de scènes cocasses.

Le des­sin est assuré par Siteb qui signe avec le pré­sent volume son pre­mier album. Outre des publi­ca­tions dans des fan­zines, il a, à son actif, une his­toire courte scé­na­ri­sée par Ber­nard Swy­sen parue dans Lan­feust Mag. Avec des planches au des­sin semi-réaliste, au dyna­misme assuré il donne à lire de belle façon une his­toire fort plaisante.

Le pre­mier volet de ce dip­tyque est une belle sur­prise tant au point de vue du récit que l’on suit avec plai­sir que du gra­phisme fort inté­res­sant à regarder.

serge per­raud

Ber­nard Swy­sen (scé­na­rio), Siteb (des­sin) & Hugo Pou­pe­lin (cou­leur), Les res­ca­pés d’Eden – t.01 : Au com­men­ce­ment, Soleil, coll. “Jeu­nesse”, mars 2019, 56 p. – 11, 50 €.