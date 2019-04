collectif, Kazal

Haïti sous Duvalier

Le livre retrace une épi­sode méconnu de la dic­ta­ture de Fran­çois Duva­lier. Il se passa à Kazal, un bourg au Nord de Port-au-Prince. Dans ce vil­lage eut lieu en mars 1969 un mas­sacre effacé (for­cé­ment…) de l’histoire offi­cielle. Des mili­taires et mili­ciens du régime écra­sèrent dans le sang un sou­lè­ve­ment de pay­sans som­més de payer des taxes abu­sives et contraints à ne pas uti­li­ser l’eau de la rivière de leur vil­lage : 23 furent tués, 80 dis­pa­rurent, des femmes furent vio­lées et une cen­taine de mai­sons incen­diées.

Six pho­to­graphes nés après la dic­ta­ture de Duva­lier ont enquêté sur cet évé­ne­ment en inter­ro­geant les habi­tants qui connurent cet épi­sode. Ils ont ramené de rares traces maté­rielles qui ont résisté au déla­bre­ment et au temps.

Dans ce livre, l’Histoire d’un pays où les maîtres ne cessent de faire glis­ser ce qui les gêne vers l’oubli, la pho­to­gra­phie pro­pose une mise en récit et une réac­ti­va­tion de la mémoire.

Elle per­met d’éclairer les enjeux mémo­riels de la dic­ta­ture avec l’espoir que si « La vie est un retour conti­nuel », rap­pe­ler cer­tains faits per­met d’espérer un monde meilleur pour l’île.

jean-paul gavard-perret

Edine Céles­tin, Fabienne Douce, Régi­nald Louis­saint, Moïse Pierre, Georges Harry Rou­zier, Mac­ken­son Saint-Félix, Kazal avec des textes d’Edwidge Dan­ti­cat & Clau­dia Girola, Edi­tions André Frère, 2019.