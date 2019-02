La myopie n’empêche en rien les visions: entretien avec Sasha Céline Bokobza

L’image joue ici avec la per­ma­nence réti­nienne en mon­trant quelque chose qui ne s’effacera jamais et se répand en échos presque sonores au-delà de ce que le réel offre en appa­rence. Des courbes se déploient mais res­tent inac­ces­sibles aux caresses. Si on les caresse, elles tombent en pous­sières mais lorsque Sasha C Bolokska s’en empare elle les soli­di­fie.

Les visions d’intérieurs, les corps ne sont pas aca­dé­miques mais leurs formes et cou­leurs évoquent la per­fec­tion des pein­tures pre­mières. Des mes­sages secrets bas­culent en un sus­pens : sim­pli­cité, mer­veilleux, fra­gi­lité, imper­ma­nence du monde et de l’humain sont là. Et l’oeuvre de Marie Dar­rieus­secq n’est pas loin de telles propositions.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Des horaires d’école conçus scan­da­leu­se­ment pour les lèves-tôt. J’aime la nuit !

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je cours tou­jours vers eux. Cer­tains aujourd’hui prennent corps dans la réa­lité, ce qui rend les réveils acceptables.

A quoi avez-vous renoncé ?

Au désir d’être l’enfant parfait.

D’où venez-vous ?

D’une famille où les chiffres pèsent plus lourd que les lettres.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

De la com­ba­ti­vité et une bonne myopie.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Aller au comp­toir d’à côté et y cro­quer les habi­tués le temps d’un café. Dan­ser et chan­ter, tous les jours. Rire.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Rien et tout. Ne sommes-nous pas tous uniques et iden­tiques à la fois ?

Com­ment définiriez-vous vos pay­sages d’intérieurs ?

Calmes, sombres et frais comme des lacs sous-terrains. Repo­sants et mystérieux.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Une illus­tra­tion enca­drée au-dessus de mon lit de petite fille. Un grand canard jaune très beau et très rond au bec orange qui me sou­riait jusqu’au jour où ma mère m’expliqua qu’il s’agissait en réa­lité d’une petite fille tenant des bal­lons. Ma myo­pie fût ainsi décou­verte. Le canard dis­pa­rut hélas.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Le tout pre­mier roman : “Tit­sou les pouces verts” de Mau­rice Druon. Mais avant les albums d’Asterix et de Gas­ton Lagaffe dont je lisais les images avant de savoir déchif­frer le texte.

Quelles musiques écoutez-vous ?

J’aime toutes les musiques. J’écoute sou­vent David Bowie, Lou Reed, Freddy Mer­cury, Schu­bert, Michel Pol­na­reff, parmi tant d’autres. Les BO de cer­tains films peuvent aussi pas­ser en boucle à la mai­son, celle de “Phan­tom of the Para­dise” par exemple. En réa­lité j’aime toutes les musiques qui vont acti­ver mon petit cinéma intérieur.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Aucun. Le temps est trop court pour relire un livre, il y en a tant d’autres à découvrir !

Quel film vous fait pleu­rer ?

“Parle avec elle” de Pedro Almodovar.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Une femme.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Il me semble à per­sonne. Ecrire me per­met au contraire de dépas­ser mes craintes.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Le bout du monde, La Galice, la fin des terres.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Dif­fi­cile de répondre sans paraître pré­ten­tieux. Mes grands amours : Vuillard pour le motif, Hop­per pour la dra­ma­tur­gie, Degas pour le mou­ve­ment.

Et Marie Dar­rieus­secq pour mille autres raisons.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un voyage vers une des­ti­na­tion inconnue.

Que défendez-vous ?

La Liberté et mes enfants.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas »?

Qu’il faut par­fois être aveugle pour bien voir.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ? »

Woody Allen aime prendre des risques !

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Celle dont la réponse est oui.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard per­ret pour lelitteraire.com, le 1er février 2019.