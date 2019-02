Pauline Rousseau, Délits d’objets (exposition)

Traité de déceptivité

Pauline Rous­seau réus­sit une belle tor­sion. Epui­sée — en dépit se ses diplômes — par la recherche de jobs plus débiles les uns que les autres, l’artiste a repris du poil de la bête. Certes, elle ne se fait guère d’illusion sur la pro­gres­sion sociale que peuvent lui appor­ter les métiers qu’on lui offre. Mais, à sa manière, elle se venge en scé­na­ri­sant les objets emprun­tés lors de ses péré­gri­na­tions aussi dra­ma­tiques que far­cesques. La fourmi devient cigale. Et bien lui en prend : elle ravit d’autant que son phy­sique parle pour elle (mais il n’est pas le seul).

Avec elle, la condi­tion éco­no­mique de même que l’érotisme se rompent, volent en éclat. Il ne s’agit pas de sub­sti­tuer la réa­lité à l’« idée » en vue d’un quel­conque apai­se­ment pla­to­ni­cien. Et si l’artiste assume que l’idée trans­forme la réa­lité, celle-là n’est pas au ser­vice de l’idéalité mais d’une méta­mor­phose des don­nées ridi­cules aux­quelles sont sou­mis les deman­deurs d’emploi.

Dans de tels mon­tages pho­to­gra­phiques, aux impos­tures des don­neurs d’ordre et de tra­vail répondent les impos­tures de l’image. Elles ouvrent la clô­ture du voyeu­risme, cassent les vul­gates. Pau­line Rous­seau refuse la pro­duc­tion du pareil et du même en créant des ver­tiges drôles face aux règles sociales trau­ma­ti­santes.

Nulle ques­tion de fran­chir la fron­tière des fan­tasmes ou de chan­ger le corps même si les employeurs rêvent qu’il ait quatre jambes et quatre bras. D’autant que cela ne mul­ti­plie pas pour autant le plai­sir ou la jouis­sance mais bétonne la soli­tude des monstres qui ne sont que sim­ple­ment humains. Trop humains.

jean-paul gavard-perret

Pau­line Rous­seau, Délits d’objets, Gale­rie Dilecta Paris, du 26 jan­vier au 23 février 2019.

Lors de cette expo­si­tion un livre d’artiste sera publié en édi­tion limitée.