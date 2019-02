Jean-Luc Istin & Sébastien Grenier, La Cathédrale des Abymes — t.02 : “La Guilde des Assassins”

Symbole de paix une cathédrale ?

Dans cette his­toire, conçue en quatre tomes, Jean-Luc Istin met en scène deux per­son­nages prin­ci­paux, des héros bien dif­fé­rents. L’une est deve­nue une tueuse. En vue d’assouvir une ven­geance, anéan­tir celui qui a assas­siné ses parents, elle a accepté d’entrer dans la Guilde des Assas­sins. L’autre vient d’une famille de sol­dats, mais décou­vrant les joies de la construc­tion, il s’est fait bâtis­seur.

Le scé­na­riste dévoile peu à peu deux des­tins et fait par­ta­ger les deux par­cours, qui, à n’en pas dou­ter, doivent finir par se rejoindre. Mais quand, où et com­ment ?



Entre­temps, les péri­pé­ties, les dan­gers sont mul­tiples tant pour l’un que pour l’autre. C’est ainsi que le scé­na­riste fait de constants retours en arrière qui imposent une lec­ture atten­tive, car Jean-Luc Istin n’est pas avare de com­men­taires, de car­touches expli­ca­tifs et de dia­logues.

On se rap­proche de ce que pro­po­sait un des plus grands maîtres de la bande des­si­née, à savoir Edgar P. Jacobs.

Les dieux, ayant assez des guerres inces­santes entre les royaumes du Nord et du Sud, ont créé la grande faille pour les sépa­rer. Une pro­phé­tie annonce l’arrivée d’un Mes­sie, le fils de Loth et de la Grande Déesse, lorsqu’une cathé­drale bâtie sur la faille per­met­tra de relier à nou­veau les deux royaumes. C’est une four­naise dans la ville d’Anselme, la capi­tale de la Tos­cann, quand Pier de la Vita et sa fille Cami­lia arrivent chez maître Don Cos­ka­relli. Ils ont fait une longue route pour deman­der jus­tice à la Haute Cour. Il a été spo­lié par le mage Ron­field qui est aussi res­pon­sable de la mort de son épouse et d’un de ses fils.

Les parents de Sinead ont été assas­si­nés quand elle avait dix ans. Elle a été éle­vée et ini­tiée par un Tem­plier. Pour son ordre, elle est entrée en pos­ses­sion de l’évangile d’Ariathie. Ban­nie de la Guilde des Assas­sins, elle doit fuir. Elle part vers le sud pro­fond. Épui­sée, elle est recueillie par le druide Brah­nann à Khy­rion, l’une des rares villes du désert pro­fond.

Quand Pier de la Vita peut obte­nir une maigre com­pen­sa­tion par rap­port à ce qu’il sou­hai­tait, Sinead raconte sa vie, sa for­ma­tion par Seth. Mais c’est le même Seth qui, à la tête d’une immense armée, arrive…

Le scé­na­riste crée des socié­tés inté­res­santes dans leur concep­tion et dans leur fonc­tion­ne­ment, inté­grant des incon­tour­nables de l’heroic fanatsy tels que mages funestes, guer­rières et guer­riers intré­pides, jouant avec les tra­hi­sons, les com­plots. Il mêle, dans cette série, l’impact d’une pro­phé­tie avec la construc­tion d’un édi­fice reli­gieux pres­ti­gieux.

Le gra­phisme a été confié à Sébas­tien Gre­nier. Celui-ci, qui tra­vaille en cou­leurs directes, livre des planches magni­fiques. Il crée des per­son­nages uniques, des héroïnes remar­quables. Il anime ses pro­ta­go­nistes de façon éner­gique, fait expri­mer sen­ti­ments et émo­tions de façon très natu­relle. Il offre des des­sins raf­fi­nés, détaillés, osant des angles de vue peu com­muns. Il réa­lise des décors d’une grande beauté, des pano­ra­miques, des double-pages fas­tueuses, telles celles pré­sen­tant la cité de Khy­rion ou celle mon­trant la pro­gres­sion de l’armée conqué­rante. Il semble emprun­ter à Phi­lippe Noi­ret pour son avo­cat et place une jolie Cat­wo­man quand Sinead sur­veille une future victime.

Avec La Guilde des Assas­sins, les deux auteurs donnent un second tome ébou­rif­fant par la struc­ture du récit et la beauté des planches.

serge per­raud

Jean-Luc Istin (scé­na­rio) & Sébas­tien Gre­nier (des­sin et cou­leurs), La Cathé­drale des Abymes — t.02 : La Guilde des Assas­sins, Soleil, jan­vier 2019, 56 p. – 14,95 €.