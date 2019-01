Collectif, Artistes à la Une, Togeth’her”®” (exposition)

Persis­tance des lucioles

Sous le com­mis­sa­riet de David-Hervé Bou­tin et de Lucia Pesa­pane, La Mon­naie de Paris pré­sente l’exposition inti­tu­lée “Artistes à la Une, Togeth’her”®. Elle est créée afin de sou­te­nir les pro­grammes en faveur de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes menés par ONU Femmes.

33 artistes contem­po­rains, femmes et hommes du monde entier (Laire Tabou­ret, Jean-Michel Otho­niel, Ida Tur­sic et Wil­fried Mille, etc.) ont été sol­li­ci­tés afin de pro­po­ser sur une cou­ver­ture de Vogue Paris le por­trait d’une femme qui a pour elles et eux valeur d’icône et leur parle. Elles ont toutes et de diverses manières trans­formé le visage de la femme par leur style ou leur audace. A la fin de l’exposition, ces 33 cou­ver­tures seront ven­dues aux enchères au nom du Comité ONU Femmes France.

De telles femmes — qui ont par­fois fait mine de jouer les pou­pées et par­fois les char­pies — ont orches­tré moins d’intimes épou­sailles avec leur temps que son déraille­ment. Et c’est comme si le corps du voyeur était tra­versé par ces corps voyants. En clair-obscur et à claire-voie, la femme est à la fois là et loin. Nous voilà en face de la per­sis­tance de telles lucioles.

Qu’importe s’il existe des trous dans le ciel, des flaques sur le sol. Les pho­tos habillent ce qu’une robe aban­don­née laisse voir. Un piège se referme sur les pon­cifs par la magie de telles évo­ca­tions. Un tel spec­tacle ne cesse d’interroger la démarche même de toute création.

Sans que cela ne soit pesant puisque cette pro­blé­ma­tique fait elle-même par­tie du pro­jet grâce à une mani­pu­la­tion de pres­ti­di­gi­ta­teurs ailés invi­tés à cette révision.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Artistes à la Une, Togeth’her”®”, Musée de La Mon­naie de Paris, du 19 au 23 février 2019.