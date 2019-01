Insoutenables longues étreintes ( Ivan Viripaev / Galin Stoev)

De la naï­veté entre per­di­tion et révélation

Pendant que le public s’installe, quatre per­sonnes sur scène, de dos, tournent la tête pour consi­dé­rer alen­tour, s’animent peu à peu en jetant der­rière eux des regards sur les spec­ta­teurs. La pièce com­mence lorsqu’elles racontent ce qui leur arrive comme au style indi­rect, par­lant d’elles-mêmes à la troi­sième per­sonne. Il s’agit, à tra­vers les péri­pé­ties de jeunes gens entre New-York et Ber­lin, d’expliciter la quête de soi-même dont cha­cun est à la fois le théâtre et le sujet.

On assiste à un bal­let existentialo-fantastique, qui effec­tue un mys­té­rieux va-et-vient entre per­di­tion et révé­la­tion. Des thé­ma­tiques récur­rentes (l’impulsion, le ser­pent, le mou­ve­ment, la tra­ver­sée de l’enfer) servent à expri­mer le lien fon­da­men­tal avec l’essence des choses et les doutes qui affectent ce lien.

Les comé­diens habitent avec force et mérite des per­son­nages atta­chants, épou­sant les varia­tions impro­bables qui leur sont impo­sées ; alter­nant le récit et l’incarnation d’eux-mêmes, ils par­viennent à figu­rer la dis­tance à soi inhé­rente à la conscience. Mais Viri­paev a une écri­ture crue, vive, trop expli­cite : cher­chant son expres­sion, il sur­ligne ce qu’il dit, le for­mu­lant sans sub­ti­lité. On explore des expériences-limites, qui confrontent l’individu à la mort.

La mise en scène simple et inven­tive conduit par exemple à la des­truc­tion du mur de fond de scène, ouvrant sur une lumière blanche. Cher­chant à évi­ter l’écueil d’une inten­tion roman­tique, cette odys­sée mystico-métaphysique n’évite pas le risque de repré­sen­ter des espoirs vains sous l’aspect de la gran­di­lo­quence naïve du conte édifiant.

chris­tophe giolito

Insou­te­nables longues étreintes

d’Ivan Viri­paev

mise en scène Galin Stoev

Avec

Pau­line Des­met, Sébas­tien Eveno, Nico­las Gon­zales, Marie Kauffmann.

Photo © Fran­cois Passerini

Au Théâtre de la Col­line 15 rue Malte-Brun, 75020 Paris

Du Ven­dredi 18 jan­vier 2019 au Dimanche 10 février 2019

Du mer­credi au samedi à 20h, le mardi à 19h et le dimanche à 16h ; durée 1h45.

Tél : 01 44 62 52 52. https://www.colline.fr/spectacles/insoutenables-longues-etreintes

