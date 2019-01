Didier Tarquin & Lyse Tarquin, U.C.C. Dolores — t.01 : “La Trace des Nouveaux pionniers”

Voyages et aven­tures débridées

U.C.C. Dolores (Unité Cosmo Cor­saire) est une bande des­si­née de pure science-fiction, un space opera dont l’action se déroule aux confins de l’univers. Pour ani­mer sa tri­lo­gie, Didier Tar­quin a créé deux per­son­nages bien dif­fé­rents mais que leurs dif­fé­rences attirent mutuel­le­ment.

Il ima­gine nombre de péri­pé­ties met­tant en scène des per­son­nages ins­pi­rés de toute la culture popu­laire, tant de la bande des­si­née, de la lit­té­ra­ture que du cinéma, du Petit Cha­pe­ron rouge, à La Guerre des étoiles, de la saga de Blue­berry à Alba­tor… C’est ainsi qu’il place un loup face à Mony, un monstre proche de celui des pre­miers épi­sodes de Star wars. Il anime un énig­ma­tique robot livré avec le vais­seau, une machine qui semble tout connaître de son his­toire et qui réserve, à n’en pas dou­ter, de belles surprises.

Mony a dix-huit ans. Elle doit quit­ter le couvent où elle a vécu, cou­pée du monde, depuis qu’elle a été recueillie bébé. La Mère supé­rieure lui remet alors son héri­tage, une vieille sacoche qui était à ses côtés lorsqu’ elle a été trou­vée. Quand elle sort, elle entend, venant d’une petite boîte, la chan­son Happy Bir­th­day... Elle l’ouvre, trouve un mes­sage “Prends soin de Dolores” et une clé. Dans le ser­vice des consignes où le chauf­feur de taxi l’a ame­née, elle découvre un vais­seau de guerre dénommé Dolores, une unité cor­saire de l’armée confé­dé­rée.

Comme elle doit enle­ver le vais­seau le jour même, il lui faut recru­ter rapi­de­ment un pilote. Les agents de la consigne lui vendent une adresse dans un lieu inquié­tant. Naïve, per­due, elle est cap­tu­rée par un extra­ter­restre qui res­semble à un loup. Il veut en faire cadeau à un caïd du coin pour effa­cer sa dette. Elle est sau­vée par Kash, un barou­deur qui, la voyant, s’écrie “Jessy”. Ils prennent pos­ses­sion du navire après une révi­sion avor­tée. Or, ce vais­seau a appar­tenu à un cor­saire qui a laissé de très mau­vais sou­ve­nirs dans la contrée, mais qui aurait le plus gros tré­sor qui ait jamais existé. Et la pro­bable réap­pa­ri­tion de ce tré­sor va exci­ter des convoitises…

Son héroïne, venant du couvent des Nou­veaux pion­niers, reste impré­gnée de ces dogmes qu’on lui a res­sas­sés depuis sa plus tendre enfance, des acquis qu’elle régur­gite mais qui viennent par­fois en contra­dic­tion avec l’inné. Elle semble avoir un lien très fort avec cette ter­reur inter­ga­lac­tique, le colo­nel Mc Mon­roe, lien qui a sans doute laissé des traces dans sa per­son­na­lité, traces qui peuvent sur­gir à tout moment.

Tar­quin signe des dia­logues tru­cu­lents, per­cu­tants en liai­son avec des faits de socié­tés : “Tu veux sau­ver du misé­reux, c’est ça ? Alors, saches une chose, gamine, c’est que la pègre colle tou­jours aux crève-la-faim, pire qu’un mor­bak sur la couille d’un Bur­nock.”

En tant que des­si­na­teur, il donne aussi le meilleur de lui-même, réa­li­sant des décors gran­dioses, des gros plans attrac­tifs, des effets de pers­pec­tive fort bien venus et une gale­rie d’extraterrestres bigar­rée. Il pro­pose ainsi une remar­quable image de la pla­nète qu’ils quittent avec le vais­seau, une pla­nète entou­rée d’un nuage de débris divers et variés comme celui qui se consti­tue et se déve­loppe rapi­de­ment autour de la Terre.

La colo­ri­sa­tion est assu­rée par Lyse Tar­quin qui maî­trise par­fai­te­ment sa palette, don­nant aux dif­fé­rents décors des tons toniques, d’une grande beauté. Elle a éga­le­ment par­ti­cipé à l’album don­nant des conseils sur cer­tains points, modi­fiant des détails qui ont pu échap­per au des­si­na­teur et qu’il était bon de corriger.

Un pre­mier tome cap­ti­vant, servi par un scé­na­rio fort plai­sant et un gra­phisme fort réussi.

serge per­raud

Didier Tar­quin & Lyse Tar­quin (scé­na­rio, des­sin, cou­leur), U.C.C. Dolores — t.01 : La Trace des Nou­veaux pion­niers, Glé­nat, coll. “24X32 (Glé­nat BD)”, jan­vier 2019, 48 p. – 13, 90 €.