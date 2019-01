Anne Perry, Un Noël à Jérusalem

Un Noël mouvementé

Depuis novembre 2005, Anne Perry offre à ses lec­teurs un volume de sa série Petits crimes de Noël où elle met en scène des per­son­nages qui appa­raissent dans ses deux prin­ci­pales sagas, à savoir Char­lotte et Tho­mas Pitt et William Monk. Elle évoque à tra­vers ses intrigues une par­tie du monde exté­rieur au Royaume-Uni.

Vespa­sia, issue de l’aristocratie anglaise, a ren­con­tré Vic­tor Nar­ra­way par l’intermédiaire de Tho­mas Pitt, il y a de nom­breuses années. Cepen­dant, ils ne sont mariés que depuis deux ans. En cadeau de Noël, il offre à son épouse un voyage en Terre Sainte en ce mois de décembre 1900. Comme il est trop tôt pour dîner dans leur hôtel de Jaffa, on pro­pose au couple de patien­ter dans un des salons et de se joindre, près du feu, à un homme seul. Celui-ci se pré­sente comme un astro­nome sans décli­ner d’identité. Pen­dant la conver­sa­tion, puis pen­dant le dîner, Ves­pa­sia semble aper­ce­voir une ombre qui les guette, mais si fugi­ti­ve­ment.

Le len­de­main, alors qu’ils visitent la ville, il croise un couple d’Anglais, font connais­sance et dînent ensemble. En ren­trant tard à leur hôtel, ils passent devant la chambre de l’astronome. La porte est entre­bâillée. Intri­gué, Vic­tor la pousse et découvre l’homme avec la gorge tran­chée, la chambre mise à sac. C’est seule­ment lorsqu’ils regagnent leur chambre que Vic­tor trouve dans une poche de sa veste un mor­ceau de par­che­min. Il est accom­pa­gné d’un mes­sage lui enjoi­gnant de remettre le manus­crit, à Jéru­sa­lem, la veille de Noël pour le plus grand bien de l’Humanité, car le Guet­teur se rapproche…

Victor Nar­ra­way a dirigé la Spe­cial Branch et siège, main­te­nant à la chambre des Lords. Cepen­dant, c’est au titre de son acti­vité pas­sée qu’il est régu­liè­re­ment consulté pour des affaires déli­cates. Celle à laquelle il se trouve mêlé peut avoir deux ori­gines. Si elle est poli­tique, le Moyen-Orient n’est pas dans son champ d’expertise. Si elle est reli­gieuse, c’est un domaine extrê­me­ment sen­sible. Or, l’action semble avoir Jéru­sa­lem pour épi­centre, le creu­set des trois reli­gions mono­théistes.

Cepen­dant, très vite, Ves­pa­sia s’interroge sur le hasard de leur pré­sence. N’y-a-t-il pas une vérité cachée, une autre rai­son à ce voyage qu’un cadeau de Noël ?

Anne Perry, sans mettre la situa­tion poli­tique de la région au centre de son intrigue, déve­loppe quelques faits his­to­riques inté­res­sants et éclai­rants ainsi son récit. Elle intègre sur­tout l’esprit reli­gieux, la spi­ri­tua­lité qui devrait se déga­ger dans un tel lieu et la sym­bo­lique chré­tienne autour des Rois mages. Vic­tor ne décide-t-il pas de bap­ti­ser Bal­tha­zar leur astro­nome ? Ves­pa­sia lui trouve éga­le­ment nombre de points com­muns avec le troi­sième Roi mage.

Mais la roman­cière n’oublie pas son intrigue et mul­ti­plie les mises en dan­ger de ses héros, dans un fiacre, dans un train…

Avec un manus­crit ancien, façon puzzle, Anne Perry concocte un superbe récit, réus­sis­sant à inté­grer la paix liée à la fête de Noël à une sombre his­toire met­tant en jeu de nom­breuses dimen­sions mystérieuses.

serge per­raud

Anne Perry, Un Noël à Jéru­sa­lem (A Christ­mas Mes­sage), tra­duit de l’anglais par Pas­cale Haas, Édi­tions 10/18, coll. “Grands Détec­tives” n° 5393, octobre 2018, 160 p. – 8,80 €.