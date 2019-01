Jean Dufaux & Béatrice Tillier, Complainte des Landes perdues — Cycle 3 : t.02 — “Inferno”

Au pan­théon de l’heroic fantasy

Mêlant magie, sor­cel­le­rie, pou­voirs occultes, conflits fami­liaux et quête du pou­voir Jean Dufaux conti­nue de construire l’univers fan­tas­tique des Landes per­dues. Dans ce contexte magique, le scé­na­riste qui est pas­sionné par les jeux du pou­voir depuis sa conquête jusqu’à sa perte, insère ceux-ci avec la suc­ces­sion au trône.

Il fait affron­ter deux par­tis, l’un “légi­time” avec le fils du roi conçu avec la reine en titre, l’autre illé­gi­time avec un bâtard fruit des pre­mières amours du roi avec une femme deve­nue demi-folle et enfer­mée depuis des années dans un donjon.

Brynia a convo­qué les sor­cières parce qu’elle perd de son influence à la cour du roi Bren­dam. Elle sug­gère, pour contrer une force nou­velle qui se lève, de rame­ner Tête Noire à la vie. Toutes les sor­cières s’offusquent à cette pro­po­si­tion. Sanc­tus énonce alors qu’un jeune che­va­lier, por­tant l’image de l’Inferno Fla­mina, est arrivé à la cour. Et que celui qui porte une telle marque est le Guide, le Cham­pion. Or Bry­nia qui pro­tège Elgar, le fils de la reine Jama­niel, craint pour l’accession de celui-ci au trône avec cette sur­ve­nue inop­por­tune. Sanc­tus uti­lise alors son Fit­chell pour tuer Bry­nia.

Au châ­teau, la sor­cière ter­rée dans les bas-fonds s’empare de la per­son­na­lité de Jama­niel et lui com­mande de retrou­ver les osse­ments de Tête Noire.

Vivien des Agu­ries et Oriane vivent leur amour quand une chouette vient pré­ve­nir la jeune femme que sa mère, Dame Cey­lan, est en dan­ger. Jama­niel est près d’elle, prête à tout pour lui faire révé­ler où se trouve le tom­beau de celui qui fut son amant, le père… d’Oriane.

L’ombre de Tête Noire pèse sur tout le récit de ce tome comme une aura malé­fique. Les révé­la­tions, les actions s’enchaînent pour ren­for­cer l’atmosphère lourde liée à cette suc­ces­sion royale, enjeu de tant de convoi­tises, de tra­hi­sons. On retrouve la fée Sanc­tus, un peu dis­pa­rue depuis le second cycle, avec une déter­mi­na­tion que ses pré­cé­dentes appa­ri­tions pou­vaient lais­ser entre­voir, espé­rer.

Les com­bats indi­vi­duels, ne suf­fisent plus et c’est alors la guerre entre deux royaumes, entre deux clans de sor­cières avec, pour pos­sible arbi­trage, l’inconnu lié aux moti­va­tions de Tête Noire.

Béatrice Tillier, qui a déjà illus­tré le scé­na­rio de Jean Dufaux, Le Bois des Vierges, en trois tomes, réa­lise le gra­phisme de ce troi­sième cycle, Les Sor­cières. Son des­sin réa­liste, son trait élé­gant, sa manière par­ti­cu­lière de tra­vailler les cou­leurs donnent à ses planches un éclat sin­gu­lier. Elle uti­lise, de façon fort per­ti­nente, ses pas­tels pour faire res­sen­tir les émo­tions des pro­ta­go­nistes, l’atmosphère de l’histoire.

Il faut remar­quer une sen­sible évo­lu­tion depuis le pre­mier tome avec un assom­bris­se­ment des planches, consé­quence d’un ton de plus en plus noir de l’intrigue.

On pour­rait regret­ter le délai de paru­tion entre deux albums. Mais le résul­tat vaut la peine d’attendre. Les auteurs offrent un magni­fique album où l’on retrouve le savoir-faire, l’art nar­ra­tif de Jean Dufaux, un gra­phisme méti­cu­leux de Béa­trice Tillier en phase totale avec l’évolution du récit.

serge per­raud

Jean Dufaux (scé­na­rio) & Béa­trice Tillier (des­sin et cou­leurs), Com­plainte des Landes per­dues — Cycle 3 : t.02 – Inferno, Dar­gaud, jan­vier 2019, 56 p. – 14,00 €.