Jacques Cauda, Mosca Moncul

Jacques, l’inventeur de l’art sonic sous les den­telles qu’en fai­sant le Jack il éventre, nous ramène à celle dont, selon lui, cha­cun se sou­vient mais que, pour ma part, je ne soup­çon­nais même pas : “Mosca la mouche aux mille regards”. Quand elles exis­taient encore, enfants nous nous conten­tions de la chas­ser d’une main quand elle se posait sur nos tar­tines de confi­ture de coings ou sur nos cla­fou­tis aux prunes.

Néan­moins, la mouche géné­rique évo­quée par notre nou­veau comte Mosca convient par­fai­te­ment au regard de tout artiste. Et si je me rap­pelle bien des cours de sciences vivantes (qui avaient pour titre ce nom inadé­quat puisque nous pas­sions notre temps à y zigouiller sou­ris ou lom­brics), Cauda ne s’est donc pas mis le doigt dans l’œil et ses élu­cu­bra­tions n’ont rien de farcesques.

La mouche est donc selon notre voyant la bonne à tout faire de l’artiste. A la fois par ses prises de vues, ses mains aux fesses mais aussi pour “son goût de métal”. Et l’auteur d’en pré­ci­ser la sen­teur “proche du bois pétri­fié”. L’insecte est donc le modèle sublimé de la pein­ture d’autant — nous dit le spé­cu­la­teur pré­coce — que, pon­dant sur une table d’atelier ou sur un bout de bar­baque, elle offre au spec­ta­teur pri­vi­lé­gié de l’art en train de naître “une his­toire de tau­to­lo­gie retour­née”.

D’aucuns diront que Cauda nous fait gober n’importe quoi. Mais pas plus qu’il ne jette Giotto avec l’eau de son bain, il prouve — tel Yo-nesco — que l’avenir de l’art est dans les oeufs. L’insecte vivi­pare demeure à la fois actant et résul­tant. Bref, il sert d’épître au pen­sion­nat du nou­vel apôtre Jacques.

Notons que, pour une fois, ce môme au chrome se retient de toute figure gri­voise. Les mouches, il ne les encule pas. En leur nom nous lui en ren­dons grâce.

jean-paul gavard-perret

Jacques Cauda, Mosca Mon­cul, Edi­tions Fur­tives, Besan­çon, 2019 — 5,00 €.