Trobbing Gristle, Heathen Earth

Réfé­rence torturée

Trob­bing Gristle influença (et influence encore) toute la musique rock et fut à la base de la musique indus­trielle. Emer­geaient d’une musique sonore méca­nique des textes vio­lents et la voix entre autres de Cosey Fanni Tutti qui explo­raient sou­vent les côtés noirs de l’humain.

Certes, le groupe ne fait pas par­tie des noms mythiques de l’histoire de la Pop. Il était trop radi­cal sans doute pour tou­cher un public très large. Leur der­nier album stu­dio (“Hea­then Earth” qui sera suivi du live “Mis­sion of Death Souls”) fut enre­gis­tré en une seule prise dans le stu­dio de leur label “Indus­trial Records”.

Tout chez eux sort des normes. Comme le prouve un autre live “Jour­ney Through a Body” enre­gis­tré en Ita­lie pour une radio. Le groupe y racon­tait à sa manière vio­lente la vie d’un corps humain. Nous sommes là loin des bluettes: tout est pro­vo­ca­teur et impi­toyable (entre autres avec le titre “Catho­lic Sex”).

La musique est aussi tor­tu­rée que le qua­tuor. Il allait vite se scin­der en deux. Mais avant l’explosion finale, le groupe cher­cha a explo­rer les pos­si­bi­li­tés des machines afin de créer une hybri­da­tion entre elles et l’humain. Existe là un sens aigu de l’expérimentation. Elle “relégue” leurs pres­ta­tions sau­vages du côté de la musique de recherche contem­po­raine plus que sur les sen­tiers bat­tus d’un rock standard.

Les albums de Trob­bing Gristle demeurent une réfé­rence pour tous ceux qui sont sen­sibles aux groupes capable de tou­cher à une approche brute des sons comme des lyriques.

Il faut consi­dé­rer leurs opus comme une manière nou­velle d’envisager le musique dite populaire.

jean-paul gavard-perret

Trob­bing Gristle, Hea­then Earth, Label Mute Records, 2018.