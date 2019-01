Linnea Hartsuyker, La Saga des Vikings — Livre 1 : “Ragnvald et le Loup d’or”

Une épo­pée foi­son­nante d’aventures et de sen­ti­ments exacerbés

Linnea Hart­suy­ker s’inspire, pour étayer sa saga, de celle d’Harald à la Belle Che­ve­lure telle que la raconte, au XIIIe siècle, Snorrri Stur­lu­son dans Heim­skrin­gla. Celle-ci a été tra­duite en fran­çais dans deux ouvrages : His­toire des rois de Nor­vège et La Saga de St Olaf. Snorri Stur­lu­son s’est basé sur une tra­di­tion orale venue jusqu’en Islande car, au IXe siècle, époque où se déroule la pré­sente épo­pée, les popu­la­tions locales ne pos­sé­daient pas encore d’alphabet. Il a donc traité son récit comme l’ont fait les col­lec­teurs de contes et légendes que furent les frères Grimm, Ander­sen, Hoffmann…

Ragn­vald est de retour après une expé­di­tion de pillages où il devait faire ses preuves de guer­rier. Sur le bateau de Solvi, les hommes se lancent des défis. L’un d’eux consiste à cou­rir sur les rames. Ragn­vald fait une par­tie du tra­jet quand une rame se dérobe. Il demande de l’aide pour le sor­tir de l’eau gla­ciale mais Solvi le poi­gnarde. Il coule.

Svan­hild, sa sœur cadette, attend son retour avec impa­tience car il lui a pro­mis de s’occuper d’elle et de son ave­nir. En atten­dant, elle assure des tâches ména­gères mais n’est pas spé­cia­le­ment douée pour cela. Ils avaient dix et cinq ans lorsque Eystein, leur père, est mort. Olaf, son ami, a natu­rel­le­ment repris sa ferme et épousé la veuve. Mais le domaine ne lui appar­tient pas et doit reve­nir à Ragn­vald à sa majo­rité. Or Olaf, qui se révèle très cruel, n’a pas l’intention de rendre son bien au gar­çon. D’ailleurs, les enfants soup­çonnent celui-ci d’avoir tué leur père. Ils étaient par­tis tous les deux en expé­di­tion et seul Olaf est revenu. Ce der­nier semble avoir demandé au roi Hun­thiof de tuer Ragn­vald. Il a confié cette tâche à Solvi, son fils, pen­dant leur expé­di­tion de pillages.

Ragn­vald est sauvé par un pêcheur alors que Svan­hild com­prend que l’avenir qu’on lui pro­pose ne lui convient pas. Elle veut être libre…

Le début du volume pré­sente les dif­fé­rents per­son­nages, les fra­tries com­plexes entre frères et demi-frères, sœurs et demi-sœurs, épouses, chefs de guerre, guer­riers… Lin­nea Hart­suy­ker pose le cadre et le décor, dépeint les prin­ci­paux royaumes et décrit la vie quo­ti­dienne des popu­la­tions, leurs mœurs. Elle expose les liens entre des com­mu­nau­tés, les alliances et entre dans les com­plots, les tra­hi­sons aux­quels se livrent ces roi­te­lets. Puis, elle accé­lère l’action, met en scène batailles, pillages, courses, com­bats, ven­geances, mas­sacres…

Mais, au-delà des actions mus­clées, elle déve­loppe toute une par­tie poli­tique menée par Regn­vald qui se révèle plus un fin stra­tège qu’un bru­tal guer­rier. On voit émer­ger, peu à peu, ce qui devien­dra la Nor­vège sous la hou­lette d’Harald à la Belle Che­ve­lure, le pre­mier roi digne de ce titre de ce pays.

Svan­hild, compte-tenu de ses ambi­tions, est confron­tée à un choix déci­sif qui doit bou­le­ver­ser sa vie et, en consé­quence, celle de son frère. Cette jeune femme pos­sède un carac­tère com­plexe qui devrait l’amener à jouer un rôle impor­tant dans la suite. Si l’essentiel de ce récit s’appuie sur des per­son­nages his­to­ri­que­ment recon­nus et légi­ti­més, Lin­nea Hart­suy­ker intro­duit quelques pro­ta­go­nistes de fic­tion pour accroître les pos­si­bi­li­tés d’intrigues, pour mul­ti­plier les rebon­dis­se­ments et péri­pé­ties.

Un style alerte, une écri­ture tonique servent un récit mus­clé que l’on prend grand plai­sir à suivre tant le contenu est riche.

serge per­raud

Lin­nea Hart­suy­ker, La Saga des Vikings — Livre 1 : Ragn­vald et le loup d’or ( The Half-Drowned King), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Marion Roman, Presses de la Cité, coll. Roman his­to­rique, octobre 2018, 560 p. – 22,50 €.