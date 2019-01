Philippe Limon, Scène de la vie conjugale

Grand bou­le­vard

Face à un tel roman, le der­nier livre de Yann Moix (Rompre) pourra faci­le­ment pas­ser pour un chef-d’oeuvre. Vou­lant nous empor­ter dans la forêt pro­fonde d’un couple, le nar­ra­teur cocu­fié voit remon­ter vers lui des frag­ments du film Scènes de la vie conju­gale de Berg­man sur lequel il a jadis écrit un essai.

Se croyant d’une audace folle, cette triste confes­sion — à laquelle une petite culotte imbi­bée du sperme d’un qui­dam sert de pré­texte — reste une mise en scène télé­pho­née et com­plai­sante. Se don­ner le mau­vais rôle pour embrayer sur un Qui a peur de Vir­gi­nia Woolf? encore plus mélo que l’original tourne presque à la farce insi­pide en guise de huis-clos dramatique.

Cela plaira sans doute au lec­to­rat âgé qui “fait” main­te­nant le suc­cès des romans. Un style tor­sadé sent la suf­fi­sance et l’assurance de celui qui a voulu tâter du détour ciné­ma­to­gra­phique pour — avec cir­con­vo­lu­tions pré­ten­tieuses - taqui­ner le pois­son par le poi­son de la jalou­sie.

Le pre­mier va s’ennuyer dans un tel bocal. Même si, et c’est bien connu, à l’inverse de l’homme trompé le menu fre­tin n’a pas de mémoire.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Limon, Scène de la vie conju­gale, Gal­li­mard, coll. L’infini, 2019, 168 p. — 15,00 €.