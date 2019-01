Michel Latte, Sur le site de Marcevol

Habi­ter le lieu



Michel Latte per­met de suivre le che­min “dont la sor­tie est à l’intérieur”. Preuve que par­tir pour les grands espaces et prendre le large ne revient pas à attendre ou atteindre le bout du che­min — de toute façon il vien­dra bien­tôt. Demeure en ce che­min la quête pos­sible d’un sen­tier vierge par le regard que Michel Latte pro­pose.

Le petit(par la taille) lepo­rello crée un long parcours.

Dans la brèche ouverte par ce pas­sage, cha­cun peut rêver à un pays de Cocagne même si depuis tant d’années il n’est plus. Mais l’artiste rap­pelle en fili­grane qu’en pour­sui­vant la sente les belles choses reviennent d’elles-mêmes. Elles s’épanouissent dans les yeux du mar­cheur noyé au coeur de la fable de ver­dure. Il va recueillir ses forces sans se blot­tir dans un coin.

Il s’agit d’aller tou­jours plus loin et - qui sait ? — rejoindre une inno­cence première.

jean-paul gavard-perret

Michel Latte, Sur le site de Mar­ce­vol, Voix Edi­tions, Coll. Fire­box, Elne, 2018.