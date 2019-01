Collectif, BEBE — tu performes ?

Poésie et performance

Il existe appa­rem­ment — et sui­vant l’intérêt du lec­teur — pépites et sco­ries dans ce nou­veau numéro de BEBE. Ceux qui sont inté­res­sés par les enjeux et les tech­niques de la per­for­mance retien­dront des déve­lop­pe­ments sou­vent ori­gi­naux. Ceux qui ont plus de goût à la poé­sie décou­vri­ront de belles sur­prises. Induites par l’exercice de la per­for­mance, elles deviennent des oeuvres à part entière.

Le déroulé des ques­tions du “Tu.….…” de Ma Desheng, les élé­ments d’Esther Fer­rer pro­posent une poé­tique hors de ses gonds. En tran­si­tion entre ces tra­vaux et les ana­lyses per­for­ma­tives, des pho­to­gra­phies d’Orlan, de Lara Lem­me­let, A. Medda ponc­tuent l’ensemble.

De telles prises de vue contri­buent à la com­pré­hen­sion des diverses per­for­mances. Leurs auteurs (Julien Blaine, Vincent Tho­lomé, Alain-Martin Richard, etc.) montrent com­bien le carac­tère intru­sif d’une telle pra­tique crée des espaces autant phy­siques que psy­chiques selon divers flé­chages far­cesques (avec Patrice Lero­che­reuil) ou plus enga­gés (Ake­na­ton, Julien Blaine).

La dua­lité signa­lée au début de ce papier n’est peut-être que de façade. Car les per­for­meurs réunis ici sont tous à leur façon des poètes. Les plus “écri­vains” d’entre eux (les deux der­niers cités ou Tho­lomé) trouvent là un moyen de modi­fier leurs irré­vé­rences en pas­sant d’une chan­son de geste à la ges­tuelle d’une poésie-action (que théo­rise dans le cor­pus Gio­vanni Fontana).

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, BEBE — tu per­formes ?, Edi­tions Asso­cia­tion Blad&Nad, Mar­seille, 2019, non paginé — 20,00 €.

Pour ache­ter le livre : blanchenad@laposte.net